Bornă kilometrică uriașă la cea mai mică autostradă din lume. Ștefan Mandachi: M-am gândit că cei de la București nu ne văd

Ștefan Mandachi a spus că această bornă kilometrică construită la singurul metru de autostradă din Moldova, cu înălțimea de 4,20 metri, va fi și căsuță postală pentru scrisorile adresate conducătorilor sau Guvernului, la care nu sunt primite răspunsuri. Scrisorile pot fi introduse în borna kilometrică, urmând ca apoi să fie postate on line.

Mandachi a introdus prima scrisoare în această „căsuță poștală”, adresată Guvernului, la care nu a primit răspuns.

Antreprenorul sucevean a spus că din 1990 până în 2019 pe drumurile din România au murit 70.901 de oameni, iar alți 581.823 au fost răniți.

El a arătat că pe drumul E 85, care trece pe lângă metrul de autostradă din localitatea Cumpărătura, este drumul morții și că de la Crăciun la Revelion au murit pe acest drum 34 de oameni.

„Eu personal, m-am săturat de hore, m-am săturat discursuri, m-am săturat de prezentări, m-am săturat de termene mincinoase”, a spus Mandachi.

El a menționat că a redactat o scrisoare către Guvernul României în care a explicat că nu poate redacta planul său de afaceri în calitate de antreprenor după care trebuie să-și ghideze investițiile neștiind unde să treacă pierderile cu deplasările pe rețeaua actuală de drumuri.

Mandachi a explicat că de la Suceava la București, pe autostradă, se fac între trei și patru ore, dar în condițiile actuale distanța se parcurge în șapte-opt ore.

„Diferența de cinci ore unde o contabilizăm? Trebuie să o prindem undeva pe acel plan de afaceri la capitolul pierderi”, a spus Mandachi.

El a arătat că nu a primit niciun răspuns la solicitarea sa și că s-a gândit că trebuie să fie mai vizibil.

„Nu am primit răspuns și m-am gândit că cei de la București nu ne văd și ca să ne facem mai vizibili am făcut o bornă a autostrăzii care are 4,2 metri în speranța că cei de la București ne vor vedea mai ușor. Pe lângă faptul că această bornă este un simbol al neputinței întregii clase politice, ea are un dublu rol: ea va fi cutie poștală pentru toți cei care se adresează liderilor, conducătorilor sau Guvernului și care nu primesc răspuns. Eu sunt unul dintre cei pățiți”, a spus Mandachi.