Rănit în același atac în care a murit tatăl său

Mojtaba Khamenei a fost rănit în același atac aerian lansat de SUA și Israel pe 28 februarie, în care a fost ucis tatăl său, fostul lider suprem, Ali Khamenei, bombardament în care au murit și soția sa, Zahra Haddad-Adel, mama și unul dintre fii.

De atunci, noul lider nu a mai fost văzut în public și nu a mai avut apariții reale. Două mesaje atribuite lui au fost difuzate la televiziunea de stat, însă fără înregistrări audio autentice. Un videoclip distribuit recent, în care acesta apare analizând o hartă militară, este generat cu inteligență artificială, ceea ce ridică și mai multe semne de întrebare legate de starea sa reală.

Unde se află și ce se pregătește în secret

Potrivit documentului, Mojtaba Khamenei s-ar afla ascuns în orașul sfânt Qom, considerat centrul religios al Iranului și unul dintre cele mai importante locuri pentru islamul șiit. Tot acolo ar urma să fie înmormântat și tatăl său.

Serviciile de informații au observat pregătiri pentru construirea unui mausoleu de mari dimensiuni, care ar putea include mai multe morminte, semn că și alți membri ai familiei ar putea fi îngropați acolo.

Cine conduce, de fapt, Iranul

Starea liderului suprem ridică mari semne de întrebare despre cine conduce efectiv Iranul. Deși oficialii de la Teheran susțin că Mojtaba Khamenei este „în control”, informațiile obținute sugerează altceva și există suspiciuni că puterea reală ar fi în mâinile Gardienilor Revoluției (IRGC), care ar controla deciziile majore, în timp ce liderul suprem ar avea doar un rol formal.

Inclusiv Donald Trump a declarat că negocierile nu se poartă cu liderul suprem, ci cu alți oficiali iranieni.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice este una dintre cele mai puternice structuri din Iran, creată după Revoluția Islamică din 1979 pentru a proteja regimul. Nu este doar o forță militară, ci are influență uriașă în politică, economie și securitate. IRGC controlează unități armate de elită, inclusiv forțe speciale și operațiuni externe, și este considerată cheia reală a puterii în stat, mai ales în momente de criză.

Înmormântare amânată ridică semne de întrebare

Moartea lui Ali Khamenei, la vârsta de 86 de ani, a fost urmată de amânarea funeraliilor de stat, oficial din cauza numărului mare de participanți așteptați. Și această întârziere ridică semne de întrebare, deoarece tradiția șiită prevede îngroparea rapidă a morților.

Se ia în calcul și varianta ca ceremonia să fie limitată sau mutată, din cauza riscului unor atacuri sau incidente.

Situația din Iran devine tot mai tensionată. Donald Trump avertizează că un atac asupra infrastructurii iraniene ar putea avea loc chiar marți, 7 aprilie, dacă Strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă și a respins propunerea unui armistițiu de 45 de zile ca fiind insuficientă. În același timp, Teheranul solicită încetarea definitivă a războiului și avertizează că orice agresiune va avea consecințe globale.

Potrivit The Times, pe de o parte sunt autoritățile care insistă că există continuitate la vârf, dar pe de cealtă parte este lipsa aparițiilor publice, precum și informațiile despre starea critică a liderului, care indică o posibilă criză de putere. Dacă Mojtaba Khamenei nu apare, mai spune sursa citată, Iranul ar putea intra într-o perioadă de instabilitate majoră.

