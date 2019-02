Boxerul francez care a bătut un jandarm în timpul protestelor „vestelor galbene” a fost condamnat la închisoare

Pugilistul în vârstă de 37 de ani, a fost filmat pe un pod de pe Sena în timp ce lovea în mod repetat în zona capului, cu mişcări tipice boxerilor, un jandarm francez, apoi a îmbrâncit un alt om al legii.

El s-a predat singur poliției și a publicat online o înregistrare în care declara că a „reacţionat prost' și spune că a făcut acest gest după ce a văzut violența la care erau supuși civilii de către jandarmi.

În fața instanței, boxerul a declarat că îi pare rău pentru faptele sale. „Am vrut să opresc o nedreptate și am ajuns să creez alta”. „Am văzut polițiști lovind protestatari cu bastoanele, nu am înțeles de ce făceau asta. Am văzut o femeie întinsă pe jos, cineva a lovit-o cu piciorul și a ridicat bastonul asupra ei. Atunci m-am năpustit asupra polițistului și l-am lovit”, a adăugat el.

Judecptorii l-au condamnat pe Dettinger la un an de închisoare într-un penitenciar cu regim deschis, astfel încât să poată munci în timpul zilei și alte 18 luni de închisoare cu suspendare și interdicția de a intra în Paris timp de șase luni.

De asemenea, fostul campion trebuie să le plătească celor două victime daune în valoare de 2.000, respectiv 3.000 de euro, scrie The Guardian.

Foto: EPA

