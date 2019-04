Mai multe echipe de Poliție și de Ambulanță au fost trimise la fața locului. Medicii au fost nevoiți să constate decesul lui Bradley Welsh care a suferit răni „incompatibile cu viața” în zona capului, relatează The Sun.

Localnicii spun că sunt îngroziți după ce au văzut polițiști înarmați pe străzile din apropierea apartamentului lui Bradley Welsh.

Bradley Welsh avea 42 de ani. Actorul a devenit cunoscut datorită rolului din filmul „Trainspotting 2″. De asemenea, Welsh a fost și campion la box, la categoria ușoară. În 2009, actorul a apărut în serialul documentar „Danny Dyer’s Deadliest Men”.

Atunci când a fost distribuit în filmul „Trainspotting 2”, Welsh nu era actor şi avea probleme cu legea deoarece era membru al unei grupări ultras.

În ultimii ani, Bradley Welsh încerca să aibă un rol pozitiv în comunitatea sa. Și-a deschis o sală de box prin care voia să-i ajute pe tineri să nu aibă probleme cu legea și a participat la mai multe proiecte caritabile.

sursă foto: Twitter

Hibernian Retro would like to pass on their sincere condolences to friends & family of Bradley Welsh.

His work around Edinburgh from Foodbanks, Football Camps, Charity Work & his beloved Boxing, will always be remembered.

A Lifelong Hibernian Supporter.

A Family Man.

R.I.P ? pic.twitter.com/uB4zPumc8V

— Hibernian Retro (@HibernianRetro) April 18, 2019