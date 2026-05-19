„Să continue ce este în prezent. Nu neapărat să taie, nu neapărat să majoreze impozite, să continue. Şi dacă continuă înseamnă să nu reduci, de exemplu, TVA-ul. Nici cel puţin să nu discuţi că te apuci să reduci TVA-ul, ceea ce nu e simplu, că unii mizează pe asta. Să continui poate să însemne şi să menţii o anumită linie de austeritate în ce priveşte creşterile viitoare de salarii. Cu toate că aici am rezerve. Orice corecţie, orice reformă fără suport social nu funcţionează”, a spus Isărescu odată cu prezentarea prognozei privind inflația.

„Ce fac, bă, românii ăștia?”

Acesta a mai revenit o dată pe subiect, spunând că România și-ar pierde credibilitatea în fața creditorilor internaționali.

„Continuarea nivelului actual, da. Reduceri de impozite, sub nicio formă până când nu ne atingem obiectivele. Deci asta în primul rând ar crea o mare problemă de credibilitate. Ce fac, bă, românii ăştia? Cam aşa vă spun acuma. Atâţia ani am vorbit cu agenţiile de rating, cu creditorii. Se joacă ba în sus, ba în jos. Nu ştiu ce au de făcut”, a completat el.

„Nu te apuci să te bați cu mamele gravide”

Acesta a spus și că au fost „exagerări”, așa cum a fost măsura taxării ajutorului de creștere a copilului, care de anul trecut are contribuție de sănătate de 10% (CASS).

„Să continui înseamnă chiar să continui şi măsurile care s-au luat până în prezent, care n-au fost rele, cu unele îmbunătăţiri, au fost şi exagerări. Nu te apuci să te baţi acum cu mamele gravide şi… Dar intru în detalii care nu ţin de Banca Naţională, spun numai ce înseamnă continuare şi la o adică dacă văd că nu merg, să vedem cu colectarea”, a afirmat acesta.

Evaziunea fiscală

De asemenea, a cerut și o colectare mai bună a TVA.

„Aici a fost o şedinţă foarte interesantă despre colectarea TVA, aici cu specialişti, care spun că se poate colecta mai bine. Eu, un veteran, n-am participat şi le-am şi spus de ce. Discuţia asta o ştiu din anul de graţie 2000, când eram premier. Da, aceeaşi discuţie. Dacă sunt măsuri clare, cum spuneţi voi, de ce nu le aplicaţi? Şi o las ca provocare”, afirmat guvernatorul BNR.

Până și vorbele ne afectează: „Această corecție fiscală e o necesitate”

Isărescu a mai spus că nici discuţiile din spaţiul public nu ajută.

„Nu sunt bune nici discuţiile acuma. Suntem o ţară liberă. Fiecare are dreptul să spună ce gândeşte. Dar în momentele actuale trebuie să fim foarte serioşi în a înţelege că această corecţie fiscală este o necesitate, că altfel pieţele, spre deosebire de ce am păţit în ultimul an, cu ajustarea şi cu strângerea curelei şi care nu a fost uşor de suportat, se vede în climatul politic, altfel pieţele ne vor penaliza şi vom fi nevoiţi să strângem cureaua mult mai mult”, a punctat guvernatorul BNR.

Avertismente continue

Isărescu nu este singurul care a avertizat asupra necesității continuării reformelor. Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a transmis luni că trebuie „să se formeze cât mai grabnic un guvern cu program care să continue consolidarea fiscal-bugetară și reforme, absorbția banilor europeni”.

Economistul Andrei Caramitru a precizat că România are un necesar anual de finanțare de 50 de miliarde de euro pentru a putea funcționa, incluzând aici refinanțarea datoriei publice și finanțarea deficitului bugetar.

Astfel, România este dependentă de finanțarea externă pentru a putea funcționa și a plăti pensii și salarii.

