Francezii nu se agită pentru viața personală a liderilor lor

Imaginile cu conflictul dintre cei doi au fost rulate pe posturile de televiziune din Franța, dar niciun ziar important nu a pus subiectul pe prima pagină. În schimb, atenția s-a mutat rapid pe alte subiecte de actualitate, cum ar fi declarațiile premierului François Bayrou despre noul buget sau arestările legate de răpiri din lumea criptomonedelor.

Motivul principal pentru reacția reținută a presei franceze ține de o diferență culturală majoră față de țările anglofone. În Franța, există o tradiție veche de a proteja viața privată a politicienilor, explică CNN.

Această regulă nescrisă a permis, de exemplu, președintelui François Mitterrand să țină ascunsă existența fiicei sale nelegitime timp de mulți ani. La fel, viața personală controversată a fostului șef al FMI Dominique Strauss-Kahn a fost tratată cu discreție în Franța, deși în SUA, acuzațiile de agresiune sexuală din 2011 i-au pus capăt carierei politice.

Când Hollande era între două relații, presa a făcut un pas înapoi

O situație similară a avut loc în 2014, când revista „Closer” a publicat fotografii cu fostul președinte François Hollande mergând pe motocicletă, cu cască pe cap, către apartamentul actriței Julie Gayet. Deși el locuia încă cu Valérie Trierweiler, partenera sa oficială, presa a acceptat rapid explicația Palatului Élysée că este vorba de o „invazie a vieții private”.

Într-o conferință de presă, Hollande a fost întrebat o singură dată despre situație și a răspuns sec: „Afaceri private se discută în privat”. Presa franceză s-a oprit imediat din întrebări, spre uimirea jurnaliștilor străini.

Momentul cu Brigitte și Emmanuel Macron a fost difuzat, dar apoi ignorat

Așa s-a întâmplat și cu incidentul din Vietnam. Videoclipul cu Brigitte Macron atingând fața soțului ei a fost analizat pe scurt de televiziuni, dar interesul s-a stins rapid. Ulterior acelui moment, jurnaliștii au mai observat și că președintele francez părea să strângă pumnul în timp ce cobora din avion.

Macron geohrfeigt - Video sorgt für Eklat!



Was war da los am Rollfeld in Hanoi? Beim Ausstieg aus dem Flieger kassierte Emmanuel Macron eine saftige Ohrfeige - von niemandem Geringerem als seiner "Frau Brigitte"!



Der Élysée-Palast dementierte zuerst - doch nach viralem Aufruhr… pic.twitter.com/A1a8WQGE1o — BehindTheMatrix (@BehindTMatrix) May 27, 2025

„Nu am făcut o mare poveste din asta, dar este un moment stânjenitor pentru Macron. Te uiți la un gest intim între doi soți și e inconfortabil și pentru ei, și pentru public”, a spus jurnalistul Thierry Arnaud de la BFMTV.

O relație atipică, transformată în poveste de campanie

Povestea de dragoste dintre Emmanuel și Brigitte Macron a fost încă de la început una neobișnuită. Cei doi s-au cunoscut când el avea 15 ani, iar ea era profesoara lui de teatru, cu 24 de ani mai mare, căsătorită și mamă a trei copii.

Macron a declarat că i-a spus încă de atunci: „Orice ar fi, o să te iau de soție”. Ceea ce s-a și întâmplat. În 2017, în timpul campaniei prezidențiale, cuplul a folosit deschis povestea lor de dragoste, pozând împreună în reviste și promovând imaginea unei familii moderne.

„La început era un simbol de curaj și iubire neconvențională. Dar în timp, această imagine s-a mai șters”, a explicat Arnaud.

Reacția rapidă a cuplului prezidențial după incident

După incidentul din Vietnam, Emmanuel și Brigitte Macron au fost văzuți plimbându-se de mână pe străzile din Hanoi în aceeași seară. A fost un gest public menit să arate că între ei nu există tensiuni.

Brigitte et Emmanuel Macron acclamés par la foule dans les rues dHanoï au Vietnam 🇻🇳✨ pic.twitter.com/HVixE4L5F3 — Avec Brigitte ! (Compte Fan) (@Avec_Brigitte) May 27, 2025

Totuși, granița dintre viața publică și cea privată devine tot mai neclară. Tradițional, Palatul Élysée nu comentează zvonurile despre viața personală a președintelui. Însă, din cauza rețelelor sociale și a campaniilor de dezinformare, această regulă este tot mai greu de aplicat.

Când zvonurile ajung prea departe

În martie 2024, comentatoarea conservatoare americană Candace Owens a reaprins o teorie falsă, conform căreia Brigitte Macron ar fi, de fapt, bărbat. A publicat un videoclip pe YouTube cu titlul: „Este prima-doamnă a Franței un bărbat?”, pe care l-a numit „cel mai mare scandal politic din istorie”.

Deși teoria este complet lipsită de bază, Owens a continuat să producă videoclipuri pe acest subiect pentru cei 4 milioane de abonați ai săi, inclusiv o serie întreagă numită „Becoming Brigitte”, adică „Devenind Brigitte”.

Brigitte Macron a dat în judecată două femei din Franța care au răspândit această teorie și a câștigat. Însă efectele nu au dispărut.

„Cel mai greu ca președinte este să faci față informațiilor false și poveștilor fabricate. Oamenii ajung să le creadă și îți distrug viața, chiar și în cele mai intime momente”, a declarat Emmanuel Macron în timpul unui eveniment la Paris, în martie 2024.

