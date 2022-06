S-au îndrăgostit în timp ce participau la „Ferma”, show-ul de la PRO TV, iar când s-au întors acasă au decis să se căsătorească. Relația lui Florin Pastramă cu Brigitte a fost una plină de momente tensionate, iar episodul în care vedeta a fost pusă la pământ de soțul ei și lovită a șocat pe toată lumea. Deși păreau că lucrurile între ei funcționează acum, fosta soție a lui Ilie Năstase a anunțat că divorțează.

„Am trăit trei ani în mocirlă, o să divorţăm la notar, nu avem de împărţit, m-am săturat să trăiesc în scandaluri care mi-au afectat imaginea publică”, a spus Brigitte Sfăt, în exclusivitate pentru Click!

Seara trecută, Brigitte Pastramă a venit singură la VIVA! Party și tot aseară a anunțat că nu mai formează un cuplu cu Florin. Vedeta nu se află la primul divorț, ea a mai fost căsătorită de trei ori până acum.

Brigitte și Florin Pastramă, nuntă după 4 luni de relație

Cei doi au decis să grăbească lucrurile, astfel că după doar 4 luni de relație au decis să facă nunta. Evenimentul a fost unul grandios și au fost invitate multe vedete.

Brigitte l-a acuzat pe Florin Pastramă de mai multe ori de violență domestică, iar scenele dure au fost filmate la un moment dat și publicate în presă.

„Sunt foarte multe lucruri pe care ar trebui să le spun, îmi pare rău, că e un bărbat extraordinar, dar presiunile îl fac să nu fie fericit. Sunt lucruri peste care nu poți să treci. Florin este violent din cauza problemelor pe care le are în familie.

Nu am de ce să ajut pe nimeni. Am ajuns să fiu batjocorită și Florin să fie postat de familia lui, să fie dat la Poliție. Este o situație… printre ce oameni mă aflu? Eu am nevoie de un bărbat care să mă susțină, cu care să clădesc ceva. Dacă am învățat ceva de la Ilie, a fost că lucrurile sunt constructive și distructive”, a declarat, la acea vreme, Brigitte.

