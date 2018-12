Britanicii, îndemnați de o politiciană conservatoare să-și ia bunicii în vacanțe ca aceștia să nu se mai simtă singuri

Într-un interviu publicat duminică de The Sunday Telegraph, Davies, care a preluat portofoliul în cadrul guvernului conservator în urmă cu câteva săptămâni, înlocuind-o pe Tracey Crouch, a apreciat că britanicii ar trebui să urmeze exemplul familiilor din sudul Europei, care îi includ pe vârstnici în vacanţele lor.

”Adesea, (britanicii, n.r.) pleacă în vacanţă, uneori în familia restrânsă, şi dau peste un grup foarte mare şi minunat de oameni la plajă şi se gândesc ‘Doamne, ce distractiv pare’. Nu prea vedem dincolo de vârful nasului. Ne-am impus să ne închidem un pic şi să facem ceea ce se aşteaptă de la noi. Cred că dacă am fi un pic mai curajoşi atunci când facem anumite lucruri, am descoperi o mai mare bucurie” în aceste lucruri, a declarat Davies, potrivit Agerpres.

Ea spune că, deși britanicii încearcă să-și includă copiii în toate aspectele vieții, ideea de a-i avea alături și pe bunici li se pare ceva mai greu de pus în practică.

Premierul britanic Theresa May a creat în luna ianuarie secretariatul de stat pentru sport, societate civilă şi singurătate, sub egida Ministerului Culturii, pentru a combate acest flagel al societăţii moderne, notează EFE, citat de Agerpres. May s-a inspirat dintr-o iniţiativă anterioară, Comisia împotriva Singurătăţii, creată de deputata laburistă Jo Cox, asasinată de un extremist de dreapta înaintea referendumului din 2016 privind apartenenţa Marii Britanii la Uniunea Europeană.

