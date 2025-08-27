Soția lui Bruce Willis, declarații despre simptomele actorului

„Bruce este încă foarte mobil. Este, în general, într-o stare de sănătate foarte bună”, a spus Heming Willis lui Diane Sawyer, pentru ABC.

„Creierul lui îl trădează. Limbajul îi dispare. Am învățat să ne adaptăm și avem o modalitate de a comunica cu el, care este doar diferită”, spune aceasta.

În 2022, familia lui Willis a anunțat că starul din „Die Hard” și „The Sixth Sense” se va retrage din actorie după ce a fost diagnosticat cu afazie, o tulburare cerebrală care afectează limbajul și vorbirea.

„Pentru cineva care era foarte vorbăreț și implicat, a devenit doar puțin mai tăcut și, atunci când familia se aduna, se liniștea puțin”, a declarat Heming Willis pentru ABC despre simptomele timpurii ale soțului său.

„Părea puțin retras, puțin rece, nu ca Bruce, care era foarte cald și afectuos. Să vezi opusul complet al acestuia era alarmant și înfricoșător”.

„A fost ca și cum aș cădea în gol”

Un an după diagnosticul de afazie, Willis a primit și diagnosticul de demență frontotemporală.

„Deși este dureros, este o ușurare să avem în sfârșit un diagnostic clar”, a transmis familia lui Willis într-o declarație comună, care includea fiicele sale, soția și fosta soție, Demi Moore.

„Am fost atât de panicată și doar îmi aminteam că îl auzisem și nu mai auzeam nimic altceva”, a spus Heming Willis atunci când a aflat pentru prima dată diagnosticul.

„A fost ca și cum aș cădea în gol”.

Heming Willis a spus că există încă momente în care soțul ei, acum în vârstă de 70 de ani, își dezvăluie „scânteia” personalității sale vesele.

„Încă avem astfel de zile”, i-a spus ea lui Sawyer.

„Nu zile întregi, ci momente. Este râsul lui. Are un râs atât de sănătos. Și uneori vezi acea sclipire în ochi sau acea scânteie. Și pur și simplu mă transpun. Este greu de văzut pentru că, la fel de repede cum apar aceste momente, dispar.”

Soția crede că Willis încă o recunoaște

Conform People, ea crede că Willis încă o recunoaște.

„Știu că da. Când suntem cu el… se luminează,” a adăugat ea.

Emma a spus că Bruce menține în continuare o legătură vizibilă cu cele cinci fiice ale sale: Mabel, 13 ani, și Evelyn, 11 ani, pe care le are cu Emma, și Rumer Glenn Willis, 37 de ani, Scout LaRue Willis, 34 de ani, și Tallulah Belle Willis, 31 de ani, pe care le are cu fosta soție, Demi Moore.

„Ne ține de mâini. Îl sărutăm. Îl îmbrățișăm”, a spus Emma.

„El răspunde la afecțiune. Este prezent”.

„Și asta e tot ce am nevoie,” a continuat ea.

„Nu am nevoie să știe că sunt soția lui, că ne-am căsătorit într-o anumită zi sau alte detalii. Vreau doar să simt că avem o conexiune. Și o am”.

Imagini emoționante cu Bruce Willis

Iată cum arată la 70 de ani actorul diagnosticat cu demență. Bruce Willis a împlinit 70 de ani pe 19 martie, iar familia sa i-a oferit o aniversare plină de dragoste și momente speciale.

Fosta sa soție, Demi Moore, a publicat pe Instagram o serie de imagini rare cu actorul, alături de un mesaj emoționant.

