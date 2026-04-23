Amenzi de 280.000 de lei

Inspectorii de muncă anunță „toleranță zero pentru munca nedeclarată” și continuarea ofensivei împotriva muncii „la negru”.

În urma unui „control fulger” în Capitală, inspectorii ITM București au vizat, pe 20 aprilie, un operator de transport terestru de călători, fiind găsite 41 de persoane care își desfășurau activitatea „la negru”.

„41 de persoane au fost identificate desfășurând muncă nedeclarată. S-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 280.000 de lei. Au fost impuse măsuri stricte pentru intrarea imediată în legalitate”, a transmis Inspecția Muncii, într-un comunicat.

„Rezultatul acestui control este un semnal de alarmă pentru toți angajatorii care consideră că pot eluda legea în detrimentul drepturilor fundamentale ale angajaților. Identificarea a 41 de persoane lucrând fără forme legale la un singur operator economic reprezintă o încălcare gravă, care vulnerabilizează lucrătorul și prejudiciază bugetul statului”, a precizat, referitor la această acțiune, inspectorul general de stat adjunct al Inspecției Muncii, Mihai Uca.

De ce este periculoasă munca „la negru”

Instituția a explicat de ce este periculoasă munca „la negru”.

„Munca nedeclarată nu este doar o încălcare a Codului Muncii, ci și un risc major pentru angajat, care este privat de protecție legală, dreptul la pensie, acces la servicii medicale”.

România rămâne în topul european pentru munca „la negru”

România rămâne una dintre țările europene cu cel mai ridicat nivel de muncă nedeclarată, iar problema este strâns legată de nivelul de ocupare formală scăzut și de un sector informal semnificativ în anumite domenii.

„Nivelul scăzut al conformării fiscale și prevalența muncii informale limitează colectarea veniturilor publice”, subliniază OCDE într-un raport.

Conform analizei, economia informală se manifestă în mai multe forme: lipsa contractelor de muncă sau declararea parțială a salariilor, prin plata neoficială a unei părți din venituri, cunoscută sub denumirea de „salarii în plic”. Fenomenul este mai frecvent în sectoare precum agricultura, construcțiile sau serviciile ocazionale, dar și în zonele rurale, unde predomină munca în gospodării familiale și activitățile agricole de subzistență.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Imagini cu miniștrii PSD care și-au dat demisiile din Guvern. PSD: „Suntem pregătiți să participăm la formarea unui nou guvern pro-european”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

