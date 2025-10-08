Debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare al Capitalei, comparabil cu cel al Prutului

Compania Apa Nova a anunțat miercuri dimineață că, în decurs de 20 de ore, începând de marți dimineață, ca urmare a precipitațiilor abundente, în București s-a cumulat peste 96% din cantitatea medie de precipitații aferentă lunii octombrie, iar debitul maxim care a tranzitat sistemul de canalizare este comparabil cu cel al Prutului. În contextul codului roșu de precipitații, au fost primite și soluționate aproape 350 de sesizări.

„În intervalul 7.10.2025, ora 7:00 – 8.10.2025, ora 3:25 (peste 20 de ore) s-a înregistrat un eveniment pluvial care a descărcat pe suprafața Municipiului București o cantitate totală de 42,77 l/mp. Cantitatea medie lunară multianuală (1961–2024) pentru luna octombrie, înregistrată la Stația București – Filaret, este de 44,3 l/mp, ceea ce înseamnă că în 20 de ore și jumătate s-a cumulat peste 96% din cantitatea medie de precipitații aferentă acestei luni”, a transmis Apa Nova.

Compania precizează că, de la începutul lunii și până miercuri, 8 octombrie, s-a cumulat o cantitate medie de 101,12 l/mp, reprezentând aproximativ 228% față de cantitatea medie multianuală. „Evenimentul pluvial a avut o distribuție uniformă pe suprafața Municipiului București, iar cantitățile de precipitații căzute au condus la tranzitarea unui debit maxim prin sistemul de canalizare de aproximativ 112 metri cubi/s, comparabil cu debitul mediu multianual al râului Prut (110 metri cubi/s), și un volum tranzitat de peste 4,9 milioane de metri cubi, reprezentând aproximativ 33% din capacitatea de stocare a Lacului Morii”, au mai precizat reprezentanții Apa Nova.

Recomandări Cum a scăpat Sebastian Ghiță de cinci dosare de corupție în care era cercetat. Al șaselea dosar, șanse mari să fie „prescris”

Cantităţile de apă care vor cădea în Capitală ar putea depăşi maxima absolută a lunii octombrie, înregistrată în 1972

Cantităţile de apă care vor cădea în Capitală este posibil să depăşească maxima absolută a lunii octombrie, înregistrată în 1972, în condiţiile în care, în acest moment se înregistrează 113,6 l/mp, a declarat, miercuri, șefa Administraţiei Naţionale de Meteorologie, Elena Mateescu.

„În primele şase zile din această lună, în Capitală am avut o medie de 62,5 l/mp. Ultimele 24 de ore au făcut diferenţa. Deja înregistrăm 113,6 l/mp. Luând în considerare maxima absolută a lunii lunii octombrie în Capitală, de 143,3 l/mp, în octombrie 1972, şi având în vedere că până la ora 15:00 rămânem în continuare sub cod roşu, inclusiv în Capitală şi, de asemenea, după ora 15:00 până la ora 23:00 sub cod portocaliu, este posibil să mai acumulăm valori de peste 25-35 l/mp şi să ne apropiem de această valoare sau chiar să o şi depăşim. Nu numai în Capitală am înregistrat, iată, o valoare care a făcut diferenţa, confirmând practic alertele emise ieri de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru cele cinci judeţe din sud-estul României, inclusiv municipiul Bucureşti”, a declarat Elena Mateescu.

Ea a explicat că, în Bucureşti, codul roşu a însemnat cantităţi de aproape 80 l/mp. Conform măsurătorilor, în prezent sunt confirmări de 40-50 l/mp astfel că este posibil ca aceste cantităţi să se apropie de estimările meteorologilor, având în vedere că ploaia continuă.

„Deja avem confirmări de 40-50 l/mp, conform măsurătorilor de la Apa Nova şi de la cele trei staţii meteorologice, astfel încât, cu ceea ce va mai ploua până la ora 15:00, să ne apropiem de ceea ce am estimat. Trebuie să menţionăm că Administraţia Naţională de Meteorologie emite aceste avertizări luând în considerare praguri specifice pentru fiecare categorie de cod roşu, portocaliu, respectiv galben, comparând cu maximele absolute ale parametrilor care fac obiectul avertizării meteorologice. Şi dacă în Capitală, în 24 h, în 2 octombrie 2025, valoarea maximă a fost de 76,6 l/mp, iată încă un motiv pentru care Capitala a fost în cod roşu”, a explicat Elena Mateescu la televiziunea Digi24.

Șefa ANM: Ploile continuă, mai ales în jumătatea de est a țării

Șefa ANM a precizat că şi în Constanţa, judeţ aflat, de asemenea, sub cod roşu, sunt consemnate cantităţi mari de precipitaţii, de peste 100 l/mp, iar ploile vor continua. Reprezentanta ANM a explicat, în context, că alertele meteo nu vor fi modificate în ceea ce priveşte aria de cuprindere sau intervalul de valabilitate.

Recomandări Scurgere de substanțe toxice și iritante la rafinăria Petromidia din Năvodari. Mirosul înțepător se simțea, în special, noaptea

„În ceea ce priveşte alertele meteorologice, nu intervenim să modificăm asupra ariei şi intervalului de valabilitate atât pentru avertizarea de cod roşu, cât şi portocaliu, pentru că precipitaţiile continuă. Observăm sisteme noroase pe imaginile satelitare, cu precădere în jumătatea estică a ţării, care vor determina în continuare cantităţi importante de precipitaţii, din păcate, cu efectele pe care le-am văzut atât în partea de sud-est a ţării, dar chiar şi în arii avertizate de cod portocaliu, cele mai afectate fiind, de altfel, judeţele din codul roşu”, a mai spus Elena Mateescu.

Meteorologii au extins marţi codul roşu de ploi abundente la cinci judeţe şi municipiul Bucureşti, unde, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 15:00, va ploua torenţial şi abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 80…100 şi izolat 120…140 l/mp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE