Banii merg pentru marcaje în parcările de la sol

Compania Municipală Parking București a lansat în SEAP o licitație pentru lucrări de marcaj rutier în parcările aflate în patrimoniul sau administrarea companiei, potrivit Wall-Street.ro, care citează Agerpres.

Este vorba despre un acord-cadru pe patru ani, cu o valoare estimată între 37.000.000 și 149.000.000 de lei. În anunțul citat, CMPB spune că lucrările urmăresc „delimitarea vizibilă și conformă normativelor” a locurilor de parcare, culoarelor de circulație, zonelor de acces și zonelor speciale.

Contractul este împărțit în 10 loturi

Licitația nu vizează o singură zonă din București. Acordul-cadru este împărțit în 10 loturi, în funcție de zonele în care vor fi realizate marcajele rutiere.

La evaluarea ofertelor, prețul va conta în proporție de 60%, iar experiența profesională va conta 40%. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 18 august.

Asta înseamnă că Primăria nu caută doar cel mai mic preț, ci punctează și firmele care pot demonstra experiență în astfel de lucrări.

Contează pentru șoferi?

Marcajele nu înseamnă doar linii albastre trase pe asfalt. Ele stabilesc unde se parchează, pe unde se circulă în interiorul parcării, unde sunt zonele de acces și unde trebuie amenajate locuri pentru persoane cu mobilitate redusă.

În București, parcarea publică administrată de CMPB costă 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi sau 500 de lei pe lună. Pentru riverani, tarifele sunt de 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an, cu respectarea condițiilor de eligibilitate.

Potrivit datelor anunțate anterior de Primăria Capitalei, CMPB ajunsese în mai 2026 la 47.520 de locuri de parcare, după ce aproximativ 1.400 de locuri noi au fost marcate din martie, iar alte 2.000 au fost retrasate.

Parcarea devine tot mai scumpă, dar și mai organizată

Licitația vine într-un moment în care Bucureștiul extinde zona parcărilor publice cu plată. De la 1 mai 2026, mașinile hibride nu mai beneficiază de parcare gratuită pe locurile publice administrate de CMPB, iar cererea pentru abonamente a crescut puternic.

Primăria București anunța că, între 1 și 15 mai, au fost depuse 2.620 de cereri de abonamente, cu 75% mai mult față de perioade similare din lunile precedente. Încasările din acea perioadă au depășit 8,4 milioane de lei.

În practică, marcajele sunt partea vizibilă a unei schimbări mai mari: Bucureștiul încearcă să transforme parcarea dintr-o zonă haotică într-un sistem taxat, delimitat și verificabil. Pentru șoferi, asta înseamnă mai puține locuri „gri” și mai multe zone unde regula este simplă: parchezi doar unde este marcat și plătești.

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