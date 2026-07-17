Cum funcționează Helpium

Helpium este gândită ca o aplicație de servicii, inspirată de aplicațiile de ride-sharing și livrare de mâncare, însă extins la aproape orice tip de serviciu.

Utilizatorii vor putea solicita din aceeași aplicație un instalator, un electrician, o echipă de curățenie, un șofer, ajutor pentru mutări sau cumpărături, fără să mai caute telefoane sau recomandări pe internet.

Fondatorul, Luca Tacea, explică diferența față de serviciile existente: „Astăzi, dacă îți crapă o țeavă, cauți pe internet, suni cinci instalatori, trei nu răspund, unul vine peste trei zile. Helpium elimină complet acest proces. Deschizi aplicația, ceri un instalator, iar la ora stabilită de tine cineva îți bate la ușă. Nu îți dăm un număr de telefon – îți aducem omul și plătești exact cat ai agreat.”

Modelul presupune că cererea este preluată instant de un profesionist verificat din zonă, iar plata, urmărirea comenzii și evaluarea serviciului se realizează direct din aplicație.

Concret, procesarea plății se realizează exclusiv prin intermediul aplicației și se efectuează la 24 de ore de la finalizarea serviciului, dacă utilizatorul nu are reclamații.

„Nu îți dăm un număr de telefon. Îți aducem omul la ușă”

Luca Tacea spune că ideea a pornit de la o nevoie simplă: găsirea rapidă a unor oameni care să rezolve problemele din casă.

„Sunt aplicații care îți aduc mâncarea sau alte aplicații care îți oferă transport dar cine îți trimite un instalator, o echipă de curățenie sau pe cineva care să te ajute la mutare – instant, dintr-o aplicație? Nimeni, până acum! Helpium este prima aplicație din Europa care își propune să le reunească pe toate. De asta spunem că suntem primul super-app de servicii de pe continent.”

Conceptul este diferit de platformele clasice de anunțuri, unde utilizatorii primesc doar datele de contact ale prestatorilor.

„Aplicația nu îți dă un număr de telefon. Îți aduce omul la ușă.”

Aplicatia Helpium Foto: Captura ecran Google Play

Antreprenor la 15 ani

Ideea aplicației a prins contur în urmă cu aproximativ un an, iar între timp Luca a trecut prin toate etapele dezvoltării unui startup.

Deși, din motive legale, administratorul companiei este un membru al familiei sale, tânărul spune că produsul și direcția de dezvoltare îi aparțin în totalitate.

„Nu am construit Helpium ca pe un proiect de școală. Am construit o companie. Am trecut prin tot ce trece un antreprenor: acte, contracte, App Store, Google Play, parteneri, asigurări. Doar că eu am făcut-o la 15 ani.”, a explicat băiatul.

Potrivit echipei proiectului, Luca se numără printre cei mai tineri fondatori de tehnologie din Europa care au dus o aplicație de la idee până la lansarea publică.

Pe lângă dezvoltarea aplicației, adolescentul și-a păstrat rezultatele foarte bune la învățătură.

Luca Tacea a absolvit Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureșianu” din Brașov cu media generală 10, fiind șef de promoție, iar la Evaluarea Națională a obținut media 9,50.

Helpium a fost lansată oficial pe 17 iulie în App Store și Google Pay, iar creatorul său speră că aplicația va deveni o soluție rapidă pentru milioane de români.

Momentan, aplicația Helpium va fi disponibilă doar în Brașov, urmând să se extindă în toată țara, dacă are succes.

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