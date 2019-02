„Bugetul de pensii în acest an este pe excedent, ca urmare în principal a unei măsuri adoptate în anii trecuţi şi anume acel transfer de contribuţii de la angajator la angajat şi iată că astăzi putem spune că avem un plus de 0,2% din PIB, un element extrem de important. Măsura trecerii contribuţiilor a fost, după cum spuneam, măsura care a avut efectul determinant în această schimbare efectivă de situaţii, de la un deficit în anii trecuţi până la 18 miliarde de lei astăzi s-a ajuns la momentul la care avem excedent. Spuneam şi anul trecut că Pilonul I de pensii poate fi chiar dus către o zonă pe care ni-o dorim cu toţii şi mai ales cei care urmează să intre în pensie, din care să se facă investiţii, astfel încât să devină foarte atractiv„, a spus Teodorovici.

Potrivit datelor prezentate de şeful de la Finanţe, deficitul la bugetul de pensii a fost în anul 2016 de 1,95 din PIB, în 2017 de 1,6 din PIB, în 2018 de 0,5% din PIB, în timp ce pentru anul acesta bugetul de pensii are un excedent de 0,2% din PIB.

Ministrul a menţionat că deficitul bugetar a fost stabilit la 2,55% din PIB, care poate fi menţinut printr-un efort comun al echipei guvernamentale.

„Deficitul bugetar este, foarte important de menţionat acest lucru, la un nivel în acest an de 2,55%, un deficit stabilit în limitele Tratatului de la Maastrich, un deficit care poate fi ţinut la nivelul pe care noi, ca şi Guvern, din analiza de la Ministerul Finanţelor Publice şi pe care o propunem Parlamentului spre adoptare, poate fi menţinut dar este necesar, am spus şi în Guvern azi, un efort comun din partea nu doar a Ministerului Finanţelor Publice, ci a întregii echipe guvernamentale, pentru a merge cel puţin pe patru zone, am spus eu, de reformă şi de a duce efectiv banii pe care bugetul îi alocă exact către zonele care sunt efectiv cu nevoi”, a explicat Eugen Teodorovici.

Şi premierul Viorica Dăncilă a dat asigurări că sunt acoperite în buget şi creşterile de pensii şi salarii.

„Agisurăm finanțarea majorării pensiilor și a salariilor din sistemul public, plata drepturilor și a indemnizațiilor sociale și susținerea politicilor de stimulare economică, măsuri asumate prin programul de guvernare', a spus premierul Viorica Dăncilă, în deschiderea şedinţei de Guvern.

Proiectul de buget de stat pe 2019 a fost adoptat, vineri, de Guvern. Premierul Viorica Dăncilă a declarat, în deschiderea şedinţei, că proiectul a fost intens dezbătut cu toate părțile relevante și în construirea lui s-a avut în vedere susținerea a trei piloni principali: sănătatea, educația și investițiile publice. După adoptare, proiectul va fi trimis în regim de urgenţă în Parlament. Coaliţia PSD-ALDE vrea ca dezbaterea şi votul în plenul Parlamentului să aibă loc săptămâna viitoare.

