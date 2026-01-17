Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat într-un interviu acordat TVR Info că alocarea cerută este justificată de proiectele deja planificate.

„Anul ăsta am cerut către Ministerul de Finanțe 2,7% din PIB, arătând un lucru pe care multe ministere nu-l pot arăta. Noi avem proiecte cu facturi gata de a fi emise, astfel încât putem cheltui pe loc când ni se dă. În ultimele două zile ale anului am primit vreo 200 și ceva de milioane și eram mirați dacă le putem cheltui, dar le-am cheltuit până seara”, a declarat Miruță.

Ministrul Apărării estimează că bugetul ministerului ar putea depăși 56 de miliarde de lei până în 2026. El a subliniat existența unui plan de înzestrare multianual aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Pe anul 2026 noi avem o componentă clară, asumată prin CSAT, cu bucata din planul multianual asociată lui 2026.”, a spus Radu Miruță.

Ministrul Apărării, Radu Miruță. Foto: Hepta

În plus, programele finanțate prin SAFE (European Defence Fund) contribuie la buget și permit reducerea presiunii financiare.

„Avem programele prin SAFE, care intră și astea în buget și ne ajută un pic, că depresurizăm bugetul băgând banii din SAFE, care de fapt vin printr-un împrumut care se descarcă pe mai mulți ani de acum înainte. Pe SAFE nu există variantă. Pe SAFE, fie faci contractele până în luna mai și termini, în sensul că livrezi produsul până în 2030, fie ai pierdut banii”, a mai adăugat Radu Miruță.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE