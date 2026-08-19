„Monitorizăm constant situația și vom continua să implementăm măsuri preventive mult mai ample și mai intensive în raport cu nivelul informațiilor din acest moment despre o posibilă amenințare”, a spus ministrul de Interne Ivan Demerdjiev.

Potrivit acestuia, Ministerul de Interne și Ministerul Apărării au implementat deja „toate măsurile posibile” de apărare la baza aeriană Bezmer, situată în centrul Bulgariei.

Aceste precizări au fost făcute după ce Financial Times (FT) a dezvăluit că Iranul examinează posibilitatea de a ataca obiective americane din Europa. Sursele ziarului britanic sunt două surse „apropiate regimului” de la Teheran, care s-au referit la „active americane din sud-estul Europei”, precum Bulgaria.

Bulgaria a permis Statelor Unite să folosească baza aeriană Bezmer pentru realimentarea în aer a avioanelor de luptă folosite în operațiuni în Iran.

Amenințările formulate recent de Teheran reflectă o atmosferă de sfidare, în condițiile în care tot mai mulți reprezentanți ai regimului consideră că escaladarea războiului este o chestiune de timp, notează Financial Times.

De altfel, un oficial iranian a amenințat luni că regimul de la Teheran va renunța la strategia „defensivă” și va trece la „ofensivă completă” dacă administrația Trump nu va reveni în câteva săptămâni la implementarea memorandumului de înțelegere asupra păcii convenit în luna iunie.

În ceea ce privește articolul din Financial Times, un oficial din NATO a declarat pentru Reuters că alianța este pregătită să înfrunte orice ameninţare şi „va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru a-şi apăra toţi aliaţii”.

„Aşa cum am demonstrat mai devreme anul acesta, atunci când apărarea aeriană a NATO a interceptat cu succes, în patru rânduri, rachete balistice lansate din Iran care se îndreptau către Turcia, dispozitivul nostru de descurajare şi apărare este solid şi eficient”, a precizat oficialul din NATO.

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