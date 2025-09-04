Oficialii bulgari resping ipoteza unei bruieri a GPS-ul aeronavei

Premierul Rosen Jeliazkov a declarat în Parlament că avionul nu a fost bruiat, ci a înregistrat doar o scurtă întrerupere a semnalului – situație obișnuită în zonele aglomerate.

„Verificarea înregistrărilor a arătat că pilotul nu a raportat probleme. Aeronava a stat cinci minute în zona de așteptare, iar semnalul a fost stabil pe tot parcursul zborului”, a precizat el.

Anterior, șeful guvernului atribuise incidentul efectelor secundare ale războiului electronic din conflictul ucrainean.

Și vicepremierul Grozdan Karadjov, ministrul transporturilor, a respins ipoteza unei bruieri a GPS-ului. „Datele empirice, detectările radio și înregistrările agențiilor civile și militare nu indică nicio dovadă de interferență asupra semnalului GPS al avionului”, a spus acesta pentru televiziunea bTV.

Donald Trump și Mark Rutte au reacționat

Presa internațională relatase însă altceva. Financial Times scria luni că aeronava închiriată de Comisie ar fi pierdut semnalul GPS la apropierea de aeroportul din Plovdiv, fiind nevoită să aterizeze folosind hărți pe hârtie.

Potrivit ziarului, avionul ar fi survolat aeroportul timp de o oră, iar oficialii de la Bruxelles și Sofia au acuzat Rusia de „interferență flagrantă”.

Recomandări Giorgio Armani a murit la 91 de ani. Renumitul designer de modă lasă în urmă o moștenire impresionantă

Subiectul a făcut înconjurul Europei, stârnind reacții inclusiv din partea președintelui american Donald Trump și a secretarului general al NATO, Mark Rutte.

Totuși, în zilele următoare, analiștii au contestat relatarea inițială, prezentând date de urmărire a zborului care arătau că semnalul GPS nu fusese pierdut și că întârzierea la aterizare fusese de doar nouă minute.

În plus, informațiile publice au confirmat că același avion avusese probleme cu semnalul GPS cu o zi înainte deasupra țărilor baltice, dar nu în Bulgaria.

Ursula von der Leyen a vizitat și România

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Arianna Podestà, a precizat joi că instituția a fost informată de autoritățile bulgare despre un posibil bruiaj, reluând comunicatul oficial al guvernului de la Sofia.

„Nu am indicat niciodată posibile ținte și am spus clar că nu avem astfel de informații. Dar suntem conștienți că această problemă apare constant în spațiul aerian și în apele noastre de la începutul războiului și de aceea este important să o abordăm împreună cu statele membre”, a subliniat ea la o conferință de presă la Bruxelles.

În ultima zi a turneului său, Ursula von der Leyen a vizitat, luni, Lituania şi România. La Constanţa, Ursula von der Leyen a avut întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai armatei.

