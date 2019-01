Rudi Varga, bulibașa romilor din Gilău, va fi înmormântat într-un loc interzis

Viceprimarul comunei Gilău a precizat că este vorba despre o situație neîntâlnită în localitate în ultimii 30 de ani.

„Familia defunctului Rudi Varga a solicitat ca înmormântarea să aibă loc, miercuri, într-o parte a Cimitirului Gilău, lângă Monumentul Eroilor, la baza pantei unde se înhumează morţii în mod regulat. Noi nu avem un regulament de funcţionare a cimitirului şi, pentru că nu am mai întâlnit o astfel de situaţie în ultimii 30 de ani, am convocat, luni dimineaţă, o şedinţă de îndată a Consiliului Local Gilău pentru a hotărî dacă se permite înmormântarea fiecăruia după cum vrea sau se respectă ordinea ca până acum. CL Gilău, cu 10 voturi din 11, a decis că nu se va schimba ordinea de înmormântare şi că partea din cimitir unde vrea familia să îl înmormînteze nu va fi deschisă şi nu va fi nimeni înmormântat acolo. Am cerut familiei să respecte hotărârea CL Gilău, dar am fost surprins că nu o vor respecta şi că îl vor înmormânta unde vor. Este o înmormântare cu încălcarea unei hotărâri a Consiliului Local„, a declarat viceprimarul comunei Gilău, Okos Carol, pentru Mediafax.