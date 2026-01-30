Doi dintre cei trei răniți au fost transportați în Grecia

Șapte cetăţeni greci şi-au pierdut viaţa, iar trei au fost răniţi marţi, 27 ianuarie 2026, după ce microbuzul în care se aflau s-a ciocnit frontal pe drumul european E70 cu un camion. Victimele erau suporteri ai echipei de fotbal PAOK Salonic și se deplasau spre Franţa, pentru meciul cu Olympique Lyon din Liga Europa.

Doi dintre cei trei suporteri răniți au fost transportați joi în Grecia cu o aeronavă militară. Al treilea supraviețuitor al accidentului a rămas internat la Timișoara.

Un medic spune că un rănit nu își amintește ce i s-a întâmplat

Potrivit chirurgului Spitalului Papageorgiou, Kostas Fortounis, unul dintre cei doi răniți care s-au întors în Grecia pare să nu știe nimic despre ceea ce i s-a întâmplat, anunță Sportal.gr.

De asemenea, bunicul persoanei rănite a descris pentru presa din Grecia starea de sănătate a nepotului său.

„Copilul se află deja în Salonic. Nu am vorbit încă, nici părinții lui nu au apucat. Slavă Domnului că este bine și sperăm că totul va merge bine. Are nevoie de timp și de o recuperare relativă”, a spus bunicul tânărului de 20 de ani, potrivit publicației citate.

Acesta a confirmat că nepotul său a suferit o lovitură puternică la cap și a numit „un miracol” faptul că a supraviețuit, deși nu-și poate aminti absolut nimic despre accidentul rutier!

Fanul echipei PAOK, rămas internat în România, se află într-o stare mai bună

Cât despre starea pacientului rămas internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, medicii au anunțat că, având în vedere riscul unei posibile deteriorări neurologice, s-a decis efectuarea unei intervenții chirurgicale de urgență, constând în decompresia măduvei spinării și stabilizarea coloanei cervicale, sub anestezie generală. Intervenția chirurgicală s-a desfășurat fără incidente.

După operația la care a fost supus, pacientul nu mai are nevoie de asistență din partea aparatelor. Acesta respiră normal și a fost extubat, potrivit GSP.

El a rămas internat la ATI, sub supravegherea medicilor. Întoarcerea sa în Grecia va avea loc cu avionul, atunci când medicii îl vor considera apt să călătorească.

