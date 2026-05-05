Piața de capital de la București a intrat într-o zonă de corecție generalizată imediat după anunțarea votului din Parlament, toți indicii principali afișând pierderi în ședința de astăzi.

Principalii indici, scăderi moderate

Indicele principal BET a coborât cu 0,62%, în timp ce segmentul companiilor financiare (BET-FI) și cel de pe piața Aero au suferit cele mai drastice scăderi, de peste 1%, respectiv 1,5%. Această reacție negativă a investitorilor reflectă incertitudinea politică apărută după căderea executivului, temperând optimismul inițial raportat pe anumite acțiuni individuale de stat.

Romgaz, Hidroelectrica și Transgaz, pe creștere

În același timp însă, acțiunile principalelor companii de stat listate la Bursa de Valori București au intrat pe un culoar ascendent azi. În ședința de tranzacționare de astăzi, Romgaz a înregistrat o apreciere de 0,82%, atingând un maxim de 12,38 lei, în timp ce Hidroelectrica și Transgaz au raportat, de asemenea, creșteri ușoare. Investitorii par să reacționeze la noua configurație politică, piața absorbind rapid șocul căderii executivului pe fondul unei volatilități crescute în sectorul energetic.

Companiile private cad la BVB în timp ce doar giganții energetici de stat rămân pe verde

În afara marilor producători de energie controlați de stat, în restul pieței, principalele blue-chip-uri înregistrează scăderi semnificative: liderul de lichiditate Banca Transilvania a pierdut 1,04% din valoare, OMV Petrom a coborât la 0,9990 lei, iar BRD și Digi Communications urmează trendul descendent cu deprecieri de 1,04%, respectiv 2,25%. Cele mai severe corecții sunt vizibile în dreptul companiilor antreprenoriale precum TeraPlast și Cris-Tim, semn că incertitudinea politică apasă greu asupra capitalului privat.

Euro trece de 5,2 lei la cursul oficial al BNR, al treilea record negativ consecutiv

Euro a trecut marți de pragul psihologic de 5,2 lei la cursul oficial anunțat de Banca Națională a României (BNR). Moneda europeană a ajuns la 5,2180 de lei, al treilea record negativ consecutiv, deprecierea având loc în ziua votului pentru moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR.

ROBOR la 3 luni stagnează la 5,86 la sută în timp ce IRCC rămâne la pragul de 5,58 la sută

Indicii ROBOR la 3 și 6 luni au stagnat luni, 5 mai, la 5,86%, respectiv 5,94%, în timp ce ratele overnight au înregistrat scăderi marginale. În paralel, cel mai recent IRCC publicat de BNR pentru trimestrul patru din 2025 s-a situat la nivelul de 5,58%, rămânând indicatorul de referință pentru majoritatea creditelor în lei ale populației.