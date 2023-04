Echipă de ciocolatieri și modelatori a lucrat cu atenție la modul în care chipul de ciocolată să semene regelui cât mai mult cu originalul.

Modelul de ciocolată prezintă uniforma pe care se prevede că Charles o va purta la încoronare.

„S-au studiat ore întregi de filmări cu regele, pentru a-i analiza trăsăturile”, a declarat Emily Owen, senior brand manager pentru compania Celebrations.

Ciocolatiera Jennifer Lindsey-Clarke, care a lucrat la sculptură timp de aproape o lună, a calculat că au fost folosite aproximativ 2.875 de ciocolate Celebrations topite, în total în jur de 17 litri de ciocolată.

Chocolatier Jennifer Lindsey-Clarke talks @KayBurley through a life-sized bust of King Charles made from more than 17 litres of melted Celebrations chocolates.



The piece was specially commissioned by Celebrations.https://t.co/xCSFa6P3z4#KayBurley



? Sky 501 / YouTube pic.twitter.com/mpLyTinKiT