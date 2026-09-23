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Un hacker a preluat controlul unui BYD aflat în mers și i-a stins farurile. „A fost mai ușor decât ne așteptam”

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Colaj: Platforma off-road BYD Shark 6 DMO Super Hybrid, primul pick-up al BYD prezentat la cea de-a 46-a ediție a Salonului Internațional Auto de la Bangkok // Un hacker care stă la un laptop
Vulnerabilități descoperite la BYD Shark 6 Sursa foto: Profimedia/ Shutterstock
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Un expert în securitate cibernetică a reușit să acceseze de la distanță mai multe funcții ale unui BYD Shark 6 și să controleze luminile și ștergătoarele în timp ce mașina era în mers. Demonstrația, realizată în Australia, a scos în evidență vulnerabilități ale sistemului software al vehiculului, potrivit ABC.

Cuprins:

Un BYD Shark 6, controlat de la distanță în timpul mersului

Un experiment de securitate cibernetică realizat în apropiere de Canberra, Australia, a demonstrat cât de multe funcții ale unui automobil modern pot fi accesate de la distanță atunci când sistemele sale informatice sunt compromise.

Vehiculul testat a fost un BYD Shark 6, model hibrid produs de compania chineză BYD.

Expertul în securitate cibernetică Dan Hreszczuk, cofondator al Fortify Labs din Canberra, a petrecut aproximativ două săptămâni analizând sistemele mașinii.

Concluzia sa a fost că accesul la anumite componente ale vehiculului a fost mai simplu decât se aștepta.

„A fost mai ușor decât ne așteptam”, spune Hreszczuk.

Farurile au fost stinse în timp ce mașina circula

În cadrul demonstrației, Hreszczuk a reușit să controleze de la distanță mai multe funcții ale mașinii.

A închis ușile, a pornit muzica la volum ridicat și a afișat imagini pe ecranul sistemului de infotainment.

În timp ce mașina era condusă pe un drum de țară, expertul a activat ștergătoarele la viteză maximă, a pulverizat lichid pe parbriz și a aprins și stins luminile.

La un moment dat, a oprit complet farurile.

Experimentul a fost realizat la o viteză redusă, de aproximativ 30 de kilometri pe oră, într-o zonă în care drumul era relativ drept.

Hreszczuk susține că accesul pe care l-a exploatat nu era protejat de o parolă.

„Accesul de care am profitat nici măcar nu avea o parolă”, spune expertul.

El a descris situația drept o vulnerabilitate importantă pentru un vehicul conectat la internet și dotat cu numeroase sisteme informatice.

„E puțin înfricoșător cât de deschis... este BYD Shark față de un hacker.”, a spus expertul.

El precizează însă că nu a putut controla de la distanță funcții critice precum frânele sau camerele vehiculului, acestea fiind protejate prin alte mecanisme de securitate.

Microfonul mașinii a fost folosit

Experimentul nu s-a limitat la funcțiile care țin de condus.

Hreszczuk a demonstrat și riscurile asociate cu microfoanele, difuzoarele și sistemele conectate ale unei mașini moderne.

În timpul unei călătorii prin Canberra, expertul a accesat de la distanță microfonul vehiculului și a putut auzi conversația purtată în interior.

Demonstrația a arătat și cum informații personale pot fi obținute prin combinarea accesului la sistemul audio al mașinii cu funcțiile unui telefon conectat.

Hreszczuk a folosit o înregistrare audio în care vocea șoferului rostea comanda „Hei Siri”, apoi a redat-o prin sistemul audio al mașinii.

În cadrul experimentului, Siri a oferit informații solicitate prin comenzile audio, inclusiv date personale și informații din lista de contacte.

De asemenea, mașina a putut fi urmărită de la distanță, în timp real.

Mașinile moderne colectează cantități mari de date

Vehiculele moderne sunt din ce în ce mai dependente de software și de conexiuni la internet.

Mașinile electrice și hibride pot include camere, microfoane, senzori și sisteme de infotainment care colectează și transmit date.

Principala vulnerabilitate nu derivă din faptul că un vehicul este de origine chineză, ci din arhitectura automobilelor conectate actuale, unde un număr tot mai mare de componente depind de software și de conexiunea la internet.

Acest lucru a generat preocupări privind securitatea cibernetică și protejarea informațiilor personale.

În cazul vehiculelor produse de companii chineze, în Australia există și o dezbatere privind posibilitatea ca datele colectate să ajungă în China și să fie accesate de autorități.

Serviciile australiene de securitate au avertizat anterior miniștrii și funcționarii publici să evite conversațiile sensibile în mașini și să nu conecteze dispozitive de serviciu la acestea.

Un element remarcat în cadrul investigației este faptul că ministrul australian al Comerțului, Don Farrell, deține un BYD Shark 6, același model folosit în demonstrația de securitate cibernetică.

Farrell a declarat anterior că este „cea mai bună camionetă pe care am avut-o vreodată”.

Totuși, subiectul securității automobilelor conectate a ajuns să fie analizat la nivel guvernamental în Australia.

Guvernul australian a început consultări cu industria pentru introducerea unor reguli privind securitatea cibernetică și software-ul automobilelor.

Australia pregătește noi reguli pentru securitatea mașinilor

Potrivit experților citați în cadrul investigației, Australia are în prezent reguli mai stricte pentru anumite dispozitive inteligente din locuințe decât pentru securitatea cibernetică a automobilelor conectate.

Alastair MacGibbon, fost consilier național pentru securitate cibernetică al Australiei, consideră că este nevoie de reguli mai clare privind datele colectate de mașini și transferul acestora în străinătate.

„Adevărata întrebare s-ar reduce la: Ar putea provoca daune cu aceste vehicule? Capacitatea există cu siguranță.”, a spus acesta.

La rândul său, James Paterson, purtător de cuvânt al opoziției pentru apărare, a cerut reguli mai clare privind datele colectate de automobilele conectate.

„Un vehicul electric conectat din China este produsul cu cel mai mare risc de pe piață. Și în acest moment, nu există nimic care să spună acelui brand ce date pot fi colectate despre australieni, cum pot fi stocate, când pot fi transmise.”, a spus James Paterson.

Ce spune BYD despre datele utilizatorilor

BYD susține că datele pe care le colectează prin intermediul vehiculelor sale sunt stocate în Australia.

Compania afirmă, de asemenea, că nu a predat și nu va preda datele australienilor autorităților chineze.

Demonstrația realizată de Dan Hreszczuk readuce însă în atenție problema securității automobilelor conectate și a numărului tot mai mare de funcții controlate prin software.

„Nu a fost nevoie să deschid lacătul, deoarece BYD a lăsat ușa de la intrare deschisă”, spune Hreszczuk.

Expertul avertizează că funcțiile și conectivitatea oferite de automobilele moderne trebuie analizate și din perspectiva securității cibernetice.

„Cred că oamenii trec cu vederea multe dintre aceste preocupări din cauza confortului. Este o mașină frumoasă de condus. Arată frumos în interior, dar există preocupări reale legate de siguranță.”, a subliniat expertul în securitate cibernetică.

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Tags: Stiri Auto Stiri China Stiri Australia mașini electrice
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