Un bărbat și-a uitat 11.500 de euro într-un troleibuz din Cluj-Napoca. Ce a făcut șoferul imediat după ce a găsit banii

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Un șofer de troleibuz din Cluj-Napoca a dat dovadă de un exemplu de onestitate. Luni, conducătorul troleibuzului 5 a găsit la capăt de linie o sacoșă uitată pe unul dintre scaune. În interior se aflau 11.500 de euro și aproape 1.000 de lei.
Fără să stea pe gânduri, acesta a anunțat imediat dispeceratul companiei de transport, iar banii au fost predați Poliției.
Polițiștii au declanșat imediat o anchetă și, în scurt timp, au reușit să îl identifice pe proprietarul sumei pierdute.
Este vorba despre un bărbat care s-a prezentat la Secția 2 Poliție din Cluj-Napoca pentru a-și recupera banii. În urma verificărilor efectuate, întreaga sumă de 11.500 de euro și 1.000 de lei a fost returnată proprietarului.
Într-un alt caz, în 2023, un bărbat a uitat o avere într-un autobuz din Piteşti: o borsetă cu mii de euro, lire și lei, dar și zeci de grame de bijuterii din aur. Poliţiştii au descoperit că borseta fusese găsită de un alt bărbat care, după ce a fost chemat la secţie, a predat bunurile găsite.