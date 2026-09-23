Un bărbat și-a uitat 11.500 de euro într-un troleibuz din Cluj-Napoca. Ce a făcut șoferul imediat după ce a găsit banii

Un șofer de troleibuz din Cluj-Napoca a dat dovadă de un exemplu de onestitate. Luni, conducătorul troleibuzului 5 a găsit la capăt de linie o sacoșă uitată pe unul dintre scaune. În interior se aflau 11.500 de euro și aproape 1.000 de lei.

Fără să stea pe gânduri, acesta a anunțat imediat dispeceratul companiei de transport, iar banii au fost predați Poliției.

Polițiștii au declanșat imediat o anchetă și, în scurt timp, au reușit să îl identifice pe proprietarul sumei pierdute.

Este vorba despre un bărbat care s-a prezentat la Secția 2 Poliție din Cluj-Napoca pentru a-și recupera banii. În urma verificărilor efectuate, întreaga sumă de 11.500 de euro și 1.000 de lei a fost returnată proprietarului.