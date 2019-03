Conte a mers la barul Roxanei alături de jurnaliști și a declarat că a făcut acest gest pentru a-i face publicitate, deoarece locul are nevoie de acest lucru după ce românca nu va mai fi în lumina reflectoarelor.

”De ce această vizită neașteptată? Nu am venit din solidaritate, pentru că statul a arătat deja asta. Președintele Matarella i-a decorat deja pe aceștia oameni, proprietarii barului sunt Cavaleri ai Republicii. Eu am venit să testez cafeaua și pot să vă spun că este foarte bună. Și am venit să le fac publicitate, pentru că, după ce se sting reflectoarele, se uită, nimeni nu-și mai amintește ce s-a întâmplat”, a declarat Giuseppe Conte.

De ce a fost decorată Roxana

Roxana Roman, tânăra de origine română care a demascat o infracțiune a celor din clanul mafiot Casamonica, contribuind la arestarea acestora, a fost decorată de președintele Italiei, Sergio Mattarella, cu cea mai înaltă distincție oferită de unui civil: „Meritul Republicii Italiene”.

Roxana Roman a reclamat poliției, pe 1 aprilie 2018, în ziua Paștelui Catolic, că membrii clanului Casamonica au venit la „Roxy bar”, barul ei de la marginea Romei, unde au bătut o persoană cu dizabilități fiindcă a vorbit înaintea lor. Aceștia l-au lovit și pe soțul Roxanei, pentru că nu i-a servit pe ei primii.

După ce Roxana i-a pârât autorităților pe mafioți, aceștia au fost judecați și și-au aflat și pedepsele. Clanul Casamonica a amenințat-o pe Roxana Roman să plece din Italia.

„Sunt încă foarte entuziasmată, a fost cu adevărat o onoare. Ceea ce am făcut, pentru mine este normal. Sper să devină și pentru alții. Plângerea a fost un gest normal. În cartier, clanul Casamonica menține puterea prin frică. Sunt atât de mulți oameni buni care vor o schimbare, dar e nevoie de o nouă mentalitate, iar asta începe cu fiecare dintre noi”, a declarat Roxana pentru larepubblica.it.

Foto: ilmessaggero.it

