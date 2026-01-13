Amenzi record de 50.000 de lei pentru Călin Georgescu: a strâns datele personale ale oamenilor fără să le spună

Tribunalul Ilfov a respins plângerea lui Georgescu

Marți, 12 ianuarie 2026, Tribunalul Ilfov a decis respingerea plângerii formulate de Călin Georgescu împotriva celor două amenzi.

Potrivit soluției instanței, plangerea a fost respinsă, „ca nefondată, cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Calea de atac se depune la Tribunalul Ilfov”. Decizia nu este definitivă, iar Georgescu mai are dreptul la recurs, conform Cotidianul.

Amenzi pentru încălcarea legislației

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a aplicat amenzi în valoare totală de 50.286,80 lei după o investigație finalizată în iunie 2025. În cadrul anchetei, s-a constatat că site-ul administrat de Georgescu, pe durata campaniei electorale din perioada 6 decembrie 2024 – 3 aprilie 2025, colecta datele utilizatorilor fără consimțământul acestora și fără informarea prealabilă.

Conform comunicatului ANSPDCP, „ca atare, operatorul a fost sancționat cu amendă în cuantum de 30.000 lei pentru încălcarea dispozițiilor art. 4 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 506/2004 și cu amendă în cuantum de 20.286,80 lei, echivalentul a 4.000 de euro, pentru încălcarea dispozițiilor art. 12–14 din Regulamentul (UE) 2016/679”.

Investigația ANSPDCP

Investigația ANSPDCP a fost declanșată în urma unei sesizări care semnala o posibilă încălcare a Regulamentului (UE) 2016/679. Autoritatea a explicat că „stocarea de informații sau obținerea accesului la informația stocată în echipamentul terminal al unui abonat ori utilizator este permisă numai cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor privind exprimarea acordului și furnizarea prealabilă de informații clare și complete”. Georgescu a fost sancționat pentru că nu a respectat aceste prevederi.

Decizia Tribunalului Ilfov este în primă instanță, iar Georgescu are posibilitatea de a solicita recurs în termen de 30 de zile de la comunicarea soluției. În cazul în care recursul va fi respins, liderul suveranist va fi obligat să achite integral cele peste 50.000 de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE