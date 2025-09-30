Președintele Nicușor Dan crede că România nu era pregătită să intre în UE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus că România şi Bulgaria nu erau pregătite pentru aderarea la UE. România a încheiat procesul de aderare la UE prin semnarea Tratatului la 25 aprilie 2005, iar aderarea efectivă ca stat membru s-a realizat la 1 ianuarie 2007.

„Încă trăim din bucuria de alaltăieri, după rezultatele din Republica Moldova. Evident că ne dorim o Europă în care şi în nord-estul României şi în sudul României să avem ţări care sunt membre UE. Credem că România are o experienţă în asta. A fost un întreg proces şi înainte şi după aderare şi uneori, când faci multe greşeli, devii foarte experimentat. Dacă pentru prietenii noştri care iau parte la această reuniune şi sunt din ţări care doresc, la un moment dat, să adere la Uniune, oricând (…) puteţi apela la expertiza pe care am acumulat-o”, a spus Nicuşor Dan marți, 30 septembrie, la evenimentul Timișoara Cities Summit.

Șeful statului a mai precizat că decizia de integrare a fost una corectă.

„Şi mai trebuie spus un lucru, cât de sus să fie ştacheta. Pentru că, dacă vrem să fim foarte direcţi, acum 20 de ani când România a încheiat procesul de aderare, cred că România nu era pregătită de a intra în Uniunea Europeană, şi nici Bulgaria, dar decizia de a intra a fost o decizie corectă pe care UE a luat-o şi vedem azi progresele pe care, după 18 ani de la aderarea efectivă, România le-a făcut”, a mai declarat președintele României”.

Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Recomandări
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

Călin Popescu-Tăriceanu îl ironizează pe președinte

Declarațiile sale au fost aspru criticate de Călin Popescu-Tăriceanu, care a fost premierul României în perioada în care țara a intrat în Uniunea Europeană.

„Am trăit să aud, la mai bine de 18 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, un președinte care afirmă, nici mai mult, nici mai puțin, că țara noastră nu era pregătită să devină membru al Uniunii. O astfel de declarație este nu doar deplasată, ci și profund jignitoare pentru România și pentru toți cei care, cu eforturi uriașe, au făcut posibilă integrarea noastră europeană”, a precizat Călin Popescu-Tăriceanu, pe Facebook.

El îi amintește lui Nicușor Dan că, în perioada 2004–2007, România „a parcurs un drum extrem de dificil, în care fiecare criteriu de aderare a fost implementat prin muncă serioasă și prin sacrificiile multor specialiști și instituții”.

„Eu am avut onoarea de a fi prim-ministru în acel moment istoric și pot să spun, fără teama de a greși, că România era pregătită. Altfel, Uniunea Europeană nu și-ar fi asumat integrarea noastră”, a mai adăugat fostul premier.

Călin Popescu-Tăriceanu l-a ironizat pe președintele României: „Nu știu ce făcea domnul Nicușor Dan atunci, probabil era preocupat de calcule matematice sau de activismul dintr-un ONG, dar cu siguranță nu cunoaște realitatea acelei perioade și nici nu a contribuit în vreun fel la efortul uriaș care a dus România în Uniunea Europeană”.

Tăriceanu afirmă că declarațiile lui Nicușor Dan afectează imaginea țării

El mai acuză că Nicușor Dan transmite în exteriorul țării „o imagine denaturată”.

„Este regretabil să constat că, în loc să apere demnitatea țării pe care o conduce, președintele Nicușor Dan alege să transmită în exterior o imagine denaturată, ca și cum România ar fi fost acceptată în Uniune pe nedrept. Este o abordare periculoasă și iresponsabilă”, a subliniat Tăriceanu.

El a susținut clar că România a intrat în Uniunea Europeană pentru că „era pregătită și pentru că îndeplinea criteriile stabilite”.

A început programul Rabla 2025: zeci de milioane de euro pentru mașini care emit și de cinci ori mai mult CO2 decât declară producătorii
Recomandări
A început programul Rabla 2025: zeci de milioane de euro pentru mașini care emit și de cinci ori mai mult CO2 decât declară producătorii

„Aderarea din 2007 a fost o victorie a națiunii române, un moment care ne-a deschis calea modernizării și dezvoltării. Orice încercare de a rescrie această realitate reprezintă un act de dispreț față de trecut și față de oamenii care au făcut posibilă integrarea europeană”, a afirmat fostul premier.

Acesta îi mai cere lui Nicușor Dan să înceteze „să pună la îndoială unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a României”.

„Declarațiile sale nu fac decât să adâncească neîncrederea și să afecteze imaginea țării noastre exact acolo unde ar trebui apărată cu cea mai mare grijă, în Europa”, a conchis Tăriceanu.

