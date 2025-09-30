Imaginile filmate de presa locală îl arată pe șeful statului salutând garda de onoare, iar înaintea imnului României, deși un oficial i-a arătat ce trebuie să facă, Nicușor Dan a stat câteva secunde și apoi a vrut să plece, dar a fost întors din drum.

Aceasta este prima vizită oficială într-un oraş din România după alegerea ca președinte în luna mai. „Mă bucur că Nicuşor Dan a ales Timişoara, unde bate inima europeană a ţării. Am aşteptat cu mult dor această vizită, ultimul preşedinte al României a ajuns la Timişoara acum mai bine de 5 ani”, a spus Dominic Fritz, primarul din Timișoara și președintele USR.

„Mulțumesc, domnule primar, că m-ați invitat, nu doar să vizitez Timișoara, ci să-mi aduc aminte de fostele mele responsabilități. Nostalgie. Încă trăim din bucuria de alaltăieri după rezultatele din Republica Moldova. Evident că ne dorim o Europă în care și în nord-estul României, și în sudul României să avem țări care sunt membre ale Uniunii Europene. Credem că România are o experiență în asta”, a spus Nicușor Dan.

Programul lui Nicușor Dan la Timișoara:

11.00 – vizită la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe” din Timișoara

11.45-12.15 – întâlnire cu Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, la Palatul Administrativ

12.30 – vizită la Iulius Town şi apoi în clădirea VOX, unde va vizita două companii private

14.30 – întâlnire cu oameni de afaceri în Primăria Timişoara

15.25-15.55 – întâlnire cu primarul Dominic Fritz.

16.00 – conferinţa „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun” / „Europe at a Crossroads – Security, Prosperity, and Our Common Future” (Cinema Timiș)

18.00 – expoziţia „Dan Perjovschi/ România – O retrospectivă 1985-2025” (Muzeul Corneliu Miklosi).

La finalul zilei, Nicușor Dan va merge la Catedrala Mitropolitană.

