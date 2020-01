De Cristian Anton,

„Din ceea ce a apărut în presă, pentru că practica scurgerii informaţiilor către presă este una obişnuită a Parchetului din România, am aflat că sunt acuzat de abuz în serviciu în legătură cu neaplicarea unei decizii de incompatibilitate cu privire la un senator. Nu preşedintele Senatului, care are un rol mai degrabă de reprezentare şi nu are funcţii executive, nu el este cel care decide dacă un senator îşi păstrează calitatea de membru al Senatului sau şi-o pierde. Acest lucru se face în mod riguros pe baza unei proceduri pe care am îndeplinit-o, pe baza Regulamentului Senatului, iar decizia se ia de plenul Senatului cu majoritatea membrilor săi. Până nu voi vedea dosarul, nu pot da mai multe detalii”, a afirmat Tăriceanu la Parlament.



El susține că Parchetul General nu cunoaște prevederile legale.

„Cred că aici este vorba de o confuzie, dacă nu chiar mai mult, de o necunoaştere a prevederilor legale de către cei de la Parchet. Merg la Parchet, am tot interesul să colaborez cu Justiţia pentru lămurirea acestor chestiuni”, a completat Tăriceanu.

Ce anume cercetează Parchetul General

Parchetul General efectuează o anchetă in rem cu privire la fapte de abuz în serviciu şi uzurpare a unor calităţi oficiale. Dosarul a fost deschis în urma unei plângeri care ar putea să îi vizeze pe Călin Popescu Tăriceanu şi pe Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu.

Ancheta vizează modul în care Cristian Marciu, senator PSD de Giurgiu, a fost menţinut în funcţie cu toate că, în anul 2015 magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie l-au declarat, definitiv, incompatibil după ce a avut afaceri cu instituţii ale statului.

Tăriceanu ar fi vizat de această anchetă deoarece, în calitate de preşedinte al Senatului, nu ar fi dat curs, în 2017, solicitării Agenţiei Naţionale de Integritate de a-l elibera din funcţie de Marciu.

