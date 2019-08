De Mihai Niculescu,

Călin Popescu Tăticeanu a oferit un interviu pentru Mediafax, după recentele declarații ale președintelui PSD Viorica Dăncilă.

„Nu sunt mulţumit cu acest răspuns (n..r.: al premierului Viorica Dăncilă, privind remanierea) şi am să vă explic despre ce este vorba pentru că am văzut în ultimele zile şi foarte multe comentarii neavenite, aprecieri că ALDE şantajează premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un asfel de lucru pentru că nu cerem nimic. Nu am cerut posturi guvernamentale, avem. Nu am cerut alte poziţii sau avantaje care să poată să îndreptăţească folosirea acestui termen. Am avut însă o discuţie cu doamna premier în care, bazat pe experienţa mea de premier, i-am recomandat să încerce să gândească o restartare a guvernării, în sensul de a-i da posibilitatea să treacă din această defensivă în care se află Guvernul, şi practic şi coalţia, de o bună bucată de vreme, într-o situaţie de ofensivă” a spus Tăriceanu.

Restructurare cu vot în Parlament

Președintele ALDE a venit și cu propuneri care ar duce la o îmbunătățire a situației partidelor aflate la Guvernare.

„Pentru asta ar fi fost nevoie şi ar fi nevoie de câteva lucruri esenţiale: un program de guvernare regândit pe baza programului de guvernare care a fost votat în Parlament, o asumare a obiectivelor care se pot realiza până la termen, o propunere de noi obiective, o reformă a unor instituţii ale statului şi nu în ultimul rând o restructurare a echipe guvernamentale care să şteargă această impresie de lipsă de competenţă, care trebuie să recunoaştem, planează asupra guvernului existent. Pentru acest lucru este nevoie de un vot în Parlament. Aceasta este cea mai potrivită formulă politică, este prevăzută de altfel şi în Constituţie şi cred că este tribuna cea mai importantă pe care trebuie să o utilizezi dacă vrei să faci un astfel de gest politic”, a mai spus Tăriceanu

Tăriceanu a spus că ALDE nu vrea să iasă de la Guvernare, dar susține că asta nu are nici o legătură cu faptul că dacă ruperea coaliției s-ar întâmpla, ar pierde postul de președinte al Senatului. Însă, „nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă” a spus Tăriceanu.

„Pentru mine şi pentru colegii mei nu funcţiile în Guvern sunt importante. Nici pe mine preşedinte al Senatului, că am auzit că sunt critici care consideră că ALDE nu doreşte să iasă de la guvernare că eu am să îmi pierd funcţia de preşedinte al Senatului. Complet greşit. Nu vreau să fac parte dintr-o guvernare impotentă. Am auzit şi alte expresii de genul “câinele nu pleacă de la măcelărie”, vedeţi proverbe savante din popor, eu vreau să îi anunţ pe foarte mulţi că colegii mei sunt vegetarieni”, a mai spus Tăriceanu.

