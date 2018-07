Călin Popescu Tăriceanu și-a delegat atribuțiile, pentru perioada 9-11 iulie, care vor fi preluate de Adrian Țuțuianu. Președintele Senatului a explicat, duminică, la un post de televiziune, că nu va participa la şedinţa de luni deoarece şi-a programat, de mai mult timp, un concendiu în străinătate.

“Împreună, în cadrul coaliţiei, cu partenerii de la PSD, noi am hotărât iniţial să facem o sesiune de o săptămână după terminarea sesiunii ordinare. Ca atare, la sfârşitul acelei sesiuni, adică sâmbătă, mi-am programat să plec într-un scurt concendiu, de patru zile, în străinătate. Nimic altceva. Între timp, s-a stabilit să facem două săptămâni de sesiune extraordinară şi acesta a fost motivul pentru care, de joi deja, dacă nu mă înşel, mi-am semnat delegarea atribuţiilor către colegul meu Adrian Ţuţuianu de la PSD. Deci, asta este situaţia. Cred că dacă cineva are de comentat sau interpretat, eu nu pot să mă opun. Dar, la câte ştiri false am văzut în ultima vreme îmi dau seama că şi asta face parte din aceeaşi gamă”, a afirmat Tăriceanu la Antena 3, potrivit Agerpres.

Președintele Senatului a spus că a avut vineri o discuție cu Liviu Dragnea, în care au abordat tema suspendării președintelui Klaus Iohannis.

“Vineri ne-am şi întâlnit şi am făcut o discuţie – politică aş spune – în legătură cu acţiunile care trebuie derulate în săptămâna care urmează. Alaltăieri am stat de vorbă, cred că preţ de vreo două ore, şi am analizat ce s-a întâmplat în ultima perioadă şi ce avem de făcut în perioada următoare”, a spus liderul ALDE.

În legătură cu suspendarea președintelui, Tăriceanu a spus că va sprijini o decizie a coaliției în acest sens.

“Deciziile Curţii Constituţionale sunt obligatorii. Dacă una din instituţiile importante ale statului – în speţă preşedintele – nu respectă deciziile Curţii, atunci de sus până jos, până la ultimul cetăţean are dreptul să-şi pună problema dacă mai respectă vreuna din hotărârile Justiţiei. Acest lucru nu face decât să pună într-o situaţie extrem de gravă ceea ce mulţi doresc să afirme – funcţionarea statului de drept în România. Pe de altă parte, este adevărat – şi eu m-am exprimat nu o dată în acest sens, Constituţia nu dă alte instrumente intermediare pentru obligarea preşedintelui să facă anumite lucruri pe care legal trebuie să le îndeplinească, nu avem măsura extremă a suspendării şi eu am spus că această măsură trebuie foarte bine cântărită pentru că ea poate să aducă şi rezolvarea unora dintre probleme cu care suntem confruntaţi, dar poate să creeze şi numeroase alte probleme. (…) Eu ceea ce pot să vă spun este că voi susţine necondiţionat o decizie a Coaliţiei de a demara procedura de suspendare, având în vedere că ALDE este unul din cei doi piloni pe care este creată coaliţia de guvernare şi noi, după cum ştiţi, – ALDE şi eu personal, din 2014, când puţină lume avea curajul să vorbească despre abuzuri, excese în Justiţie, despre statul paralel, am început acest demers pe care mulţi l-au considerat foarte riscant şi pentru mine, aceste riscuri chiar s-au materializat în ancheta şi procesul care mi-a fost deschis. Eu nu voi accepta niciodată ca drepturile şi libertăţile individuale ale cetăţenilor să fie încălcate, să facem astfel de derogări de la statul de drept şi, ca atare, dacă o astfel de decizie vom considera că trebuie să fie luată, vom merge înainte”, a explicat Tăriceanu.

Totodată, el a afirmat că PSD-ALDE va lua toate măsurile necesare ca majoritatea parlamentară să fie asigurată în cazul în care se va lua decizia suspendării şefului statului.

“Am primit ecouri relative la numărul insuficient de voturi care ar fi în acest moment pentru a demara acest proces. De ce? pentru că, practic, parlamentul ar fi fost deja în vacanţă, mulţi dintre parlamentari probabil că nu mai sunt prezenţi şi nu mai sunt disponibili. Trebuie întâi de orice să facem o contabilizare foarte exactă dacă vrem, în perioada următoare, să demarăm aceste proceduri, să vedem pe ce putem să contăm. Dar, sunt convins că vom fi în măsură să luăm toate măsurile necesare ca majoritatea să fie asigurată în cazul în care vom lua această decizie”, a mai spus preşedintele Senatului.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, săptămâna trecută, că suspendarea președintelui devine „o opțiune serioasă”. El a precizat că luni va fi luată o decizie în acest sens, în coaliția de guvernare.

