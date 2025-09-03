Daria-Maria este fiica lui George Copos din a doua căsătorie, cu Elena Stoica. Și Alexandra, fiica mai mare a omului de afaceri din prima căsătorie, a practicat echitația în trecut. În prezent, Alexandra s-a stabilit în Statele Unite, după finalizarea studiilor la New York

Castigo de Amor era un cal valoros, cu care Daria-Maria obținuse performanțe notabile în competițiile hipice. Anul trecut, la un concurs desfășurat în Linz, Austria, adolescenta a făcut istorie alături de calul său.

„România a câștigat pentru prima dată Cupa Națiunilor la călărie, sărituri obstacole, la 1,3 metri. Aceasta este cea mai mare performanță obținută de țara noastră”, declara atunci George Copos, pentru postul TV Digi Sport.

Daria-Maria participa frecvent la competiții interne și internaționale, având ca obiectiv îndeplinirea baremului pentru calificarea la Jocurile Olimpice.

Alături de Castigo de Amor, Daria-Maria Copos spera să se califice la Los Angeles 2028 sau Brisbane 2032.

Castigo de Amor avea 12 ani, vârsta considerată ideală pentru performanță în probele de sărituri peste obstacole. Potrivit specialiștilor, un cal de valoarea lui Castigo de Amor poate costa peste 100.000 de euro.

Potrivit unor experți din lumea hipismului, un cal valoros pentru concursurile de sărituri peste obstacole de 1,3-1,4 metri se formează și atinge forma maximă în perioada 12-18 ani, socotită „vârsta maturității”.

George Copos, fostul patron al echipei Rapid București, deține mai mulți cai de concurs în grajduri din apropierea Capitalei.

În 2020, un armăsar numit Fusaichi Pegasus a fost vândut de proprietarul său din Japonia unor crescători de cai din Irlanda pentru 70 de milioane de dolari, sumă care ar fi echivalentul a aproximativ 130 de milioane de dolari de azi.

Cel mai scump cal din lume este calul de curse arab Frankel: prețul său la apogeul faimei a fost de 200 de milioane de dolari.