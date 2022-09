Calvarul românilor care vor să afle de ce nu au primit voucherele de 250 de lei. „Atâta am umblat și la telefoane nu-ți răspunde nimeni”. Libertatea a verificat: e haos!

Elisabeta Ciac este o pensionară din orașul Zalău, județul Sălaj. Cu o pensie de 1.211 lei se încadra pentru a primi tichete sociale din partea Guvernului.

Într-un mesaj adresat Libertatea la finalul lunii august, Elisabeta Ciac s-a plâns de faptul că nu a primit cardul unde statul român urma să verse banii și că este plimbată de la o instituție la alta când încearcă să afle de ce.

Mulți români s-au confruntat cu probleme asemănătoare.

Tichetele sociale reprezintă un sprijin din partea Guvernului pentru românii cu venituri mici, astfel încât să treacă peste scumpirile la alimente și utilități din ultima vreme.

Valoarea tichetelor este de 250 de lei și se acordă la fiecare două luni, în patru tranșe.

Executivul a aprobat măsura în data de 9 mai, iar de la 1 iunie a început distribuirea cardurilor. Aceasta ar fi trebuit să se termine în iulie, iar prima tranșă de bani trebuia să ajungă la beneficiari la final de iulie.

Numai că, pe parcurs, lucrurile s-au complicat, iar autoritățile nu au terminat nici până acum distribuirea cardurilor.

Estimarea inițială: 3,1 milioane de beneficiari

În luna mai, Ministerul Fondurilor Europene estima că 3,1 milioane de persoane vor primi tichete sociale:

pensionarii care au pensii mai mici de 1.500 de lei

persoanele cu handicap cu venituri sub 1.500 de lei

familiile cu cel puțin doi copii în întreținere, ale căror venituri sunt mai mici de 600 de lei pe membru de familie

familiile monoparentale cu venituri sub 600 de lei pe membru

beneficiarii de ajutoare sociale

persoanele fără adăpost

În total, măsura are un buget de 3,1 miliarde de lei.

De la Ana la Caiafa

Unii beneficiari susțin însă că nu au primit carduri și nu se regăsesc pe liste, deși se încadrează ca venituri. Alții spun că au primit cardurile, dar nu au banii pe ele.

O primă tranșă de 250 de lei trebuia virată pentru lunile iunie-iulie, iar o a doua pentru august-septembrie.

Oamenii se plâng că sunt plimbați de la o instituție la alta.

Văzând că nu primește cardul, Elisabeta Ciac a început să facă demersuri în luna august la instituțiile implicate.

„Atâta am umblat și la telefoane nu-ți răspunde nimeni. Am sunat la Ministerul Fondurilor Europene, nu-ți răspunde nimeni niciodată. Am fost și la Casa de Pensii și mi s-a spus că de aceste carduri se ocupă Guvernul și ANAF și că lor nu le-a cerut nimeni date despre cine se încadrează. La Poștă am fost de două ori și mi-au zis că nu știu nimic”, se plânge pensionara.

Poșta Română este cea care se ocupă de distribuția fizică a cardurilor. Însă aceasta distribuie doar ce primește, nu emite ea cardurile.

Mai departe, problema este pasată între Ministerul Fondurilor Europene – care gestionează schema, și Ministerul Muncii – sub tutela căruia se află instituțiile implicate, respectiv Casa de Pensii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Pe traseu se mai află și ANAF, Fiscul verificând la rândul său dacă beneficiarii nu au cumva și alte venituri, astfel încât să depășească plafoanele stabilite de legislație.

A primit cardul, dar e gol

Marți, 13 septembrie, Elisabeta Ciac a primit cardul. Dar nici acum nu a scăpat de emoții, pentru că este gol.

„Astăzi am primit cardul, după două luni și jumătate. Nu-i nimica pe el, am sunat la Sodexo și am întrebat dacă primesc și pe cele două luni anterioare pe care am dreptul. Deci eu trebuie să primesc două tranșe – 500 de lei. Mi s-a zis că abia peste 10-11 zile, deci în jur de 25 septembrie. Sper să nu o iau iar cu telefoanele și drumurile”, oftează Elisabeta Ciac.

Unde trebuie să se adreseze cei cu probleme?

Răspunsurile oficiale primite de Libertatea din partea celor două ministere implicate confirmă calvarul la care sunt supuși oamenii care întâmpină probleme în primirea sau alimentarea cardurilor.

Ministerul Muncii spune că persoanele care nu au primit cardurile sau nu au primit banii pe acestea „pot depune cerere la primăria localității unde au domiciliul, reședința sau în care locuiesc efectiv”.

Ministerul Proiectelor Europene spune, în schimb, că „persoanele care nu au primit card și doresc să verifice/confirme eligibilitatea trebuie să se adreseze Ministerului Muncii și Solidarității Sociale”.

Cei care au primit card, dar nu le-au fost virați banii, se pot adresa Ministerului Proiectelor Europene, se arată în răspunsul instituției pentru Libertatea. Doar că problema nu se rezolva la acest nivel în cazul în care persoana a devenit neeligibilă, adică Fiscul a considerat că depășește plafonul de venituri.

În acest caz, persoanele trebuie să se întoarcă, din nou, la Ministerului Muncii. Și li se recomandă celor interesați să mai facă un drum înainte: „Ideal după ce au obținut de la Agenția Națională de Administrare Fiscală adeverințe de venit pentru anii 2021 și 2022”, completează oficialii ministerului Proiectelor Europene.

„E tare mare birocrația. Și multă nedreptate”

Tot acest ping-pong între instituții a fost simțit din plin și de Elisabeta Ciac, care trăiește dintr-o pensie de 1.211 lei.

„Din iulie trebuia să primesc, din august am tot mers și am dat telefoane. E tare mare birocrația la noi în societate. Și multă nedreptate…”, spune aceasta.

Libertatea confirmă: nu răspunde nimeni la telefon

Libertatea a încercat să apeleze pe cele două numere de telefon ale Ministerului Proiectelor Europene postate pe site-ul acestuia. La unul răspunde un robot, în engleză, care spune că numărul nu este în serviciu, iar celălalt este ocupat de fiecare dată.

Nici la numărul dedicat, 031.9268, nu am avut noroc. Apăsăm tasta 1 dedicată întrebărilor referitoare la voucherele sociale. Ore întregi de încercări, primim același răspuns: „Toți operatorii sunt ocupați, vă rugăm să reveniți!”. Apoi apelul se închide automat. Iar istoria s-a repetat mai multe zile la rând.

Reporterii Libertatea nu au reușit să obțină informații pe numărul special.

Câte carduri au fost distribuite și câte nu au primit bani

Ministerul Fondurilor Europene, condus de liberalul Marcel Boloș, susține într-un răspuns oficial, că la data de 29 iulie fuseseră predate Poștei Române 2,48 milioane de carduri și că din acestea au ajuns la titulari 2,42 milioane.

Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Rămăseseră de predat către Poștă 50.072 carduri la acel moment.

„Motivele pentru care gradul de distribuire nu este 100% includ: destinatarii nu au fost găsiți la domiciliu, adresa este greșită, destinatarii au devenit neeligibili” Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene:

În privința cardurilor nealimentate, instituția spune că sumele sunt virate numai după ce Poșta confirmă livrarea către titular.

„Până la sfârșitul lunii august, 56.548 carduri, din prima emisiune, nu erau încă alimentate din următoarele motive: beneficiarii au fost eliminați, de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, din listele persoanelor eligibile; nu au putut fi găsiți la adresă pentru livrarea cardului sau C.N. Poșta Română nu a confirmat distribuirea”, arată instituția.

Întrebată de ce persoane cu venituri sub 1.500 de lei nu apar pe liste, instituția face trimitere către Ministerul Muncii.

„Ministerul Muncii și Solidarității Sociale centralizează listele cu beneficiari eligibili de la Casele Teritoriale de Pensii și de la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, le înaintează Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru verificarea veniturilor suplimentare și le transmite apoi (bimestrial) Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene”, susține instituția.

Aceasta afirmă că eventualele omisiuni trebuie lămurite cu Casele de Pensii județene sau cu ANPIS, ministerul neavând prerogativa de a adăuga sau elimina beneficiari pe liste.

Practic, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene spune că doar virează banii.

Ministerul Muncii a numărat 2,53 milioane de beneficiari

Marius Budăi, ministrul Muncii și Solidarității Sociale

De partea cealaltă, Ministerul Muncii, condus de social-democratul Marius Budăi, oferă o analiză detaliată proprie.

Conform instituției, după verificările făcute de ANAF, numărul de beneficiari este de 2,53 milioane de persoane:

– 1.745.134 pensionari;

– 572.261 persoane încadrate în grad de handicap;

– 48.412 familii cu cel puțin 2 copii în întreținere, beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;

– 17.184 familii monoparentale beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;

– 156.727 familii beneficiare de ajutor social.

Instituția nu menționează niciun beneficiar din rândul persoanelor fără adăpost.

De unde vine diferența de aproape 600.000 de români?

Față de estimarea inițială de 3,1 milioane de beneficiari, făcută de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, este o diferență de circa 570.000 de persoane.

„Există cazuri în care, în urma verificării veniturilor la ANAF, o parte dintre persoanele potenţiale beneficiare ale sprijinului material sunt identificate cu venituri cumulate ce depășesc limita de venituri prevăzută de actul normativ” Ministerul Muncii:

Instituția dă și un exemplu: dacă un pensionar cumulează venituri din pensie cu drepturi de veteran sau deportat, ori din arendă, din jocuri de noroc sau din alte surse prevăzute de legislație, va depăși de regulă limita de 1.500 lei.

Ministerul Muncii nu uită să precizeze că instituția care pune în aplicare ordonanța privind acordarea de sprijin material categoriilor de persoane defavorizate, respectiv editarea, tipărirea și încărcarea tichetului social este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE).

