A fost internată 4 zile, timp în care fiul său nu a putut deloc să o viziteze. Întoarsă acasă, Camelia Mitoșeru a oferit primele declarații despre starea sa de sănătate și cele întâmplate în ultimele zile. Aceasta a picat în bucătărie în timp ce-și prepara o cană cu ceai și și-a pierdut cunoștința pentru câteva minute. S-a trezit incapabilă să se miște sau să articuleze vreun cuvânt, iar cel care a salvat-o a fost Mihai Mițoșeru.

Aceasta a menționat acum că va fi mai atentă la sănătatea ei, va lua toate medicamentele la timp. „Sunt foarte bine acum. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și doamnei doctor de la Spitalul Floreasca care a fost lângă mine mai mult decât o mamă. M-am simțit excelent la ei la spital. N-am luat medicamentele și atunci am făcut o criză convulsivă.

Eu n-am crezut în medicamente. M-am dus la bucătărie să-mi fac un ceai, iar de acolo m-am trezit jos cu cioburi în mână și plină de ceai. M-am speriat, nu mai puteam vorbi, mă bâlbâiam, telefonul meu era pe masa de călcat. Mihai suna în disperare, iar eu nu mai puteam să ajung la telefon”, a declarat Camelia Mitoșeru la Antena Stars.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Luni, 8 noiembrie, mama prezentatorului de la Kanal D a fost transportată de urgență la Spitalul Floreasca, după ce a fost găsită în stare gravă în propria locuință. La vremea respectivă, Mihai Mitoșeru a spus ce s-a întâmplat cu mama lui. „Am vorbit cu ea pe la 6.00 seara, era bine, era veselă, am râs împreună la telefon. Apoi, am sunat-o pe la 9 seara, nu mi-a răspuns și m-am îngrijorat. Știam că luase un Terraflu și acel medicament poate să provoace somnolență, așa că am insistat”, a dezvăluit Mihai Mitoșeru pentru Fanatik.

„Am mers peste ea și am găsit-o în cameră. Stătea în fund, dar nu putea vorbi deloc. Am dus-o, de urgență, la spital, la Floreasca, medicii au preluat-o imediat. Acum este pe tratament pentru AVC, medicii știu mai bine diagnosticul”, a mai spus prezentatorul de la Kanal D.

Citeşte şi:

Anamaria Prodan a răbufnit în direct la TV: „Îmi iubesc soțul și am să-l iubesc toată viața mea”

Cum arată Denise Rifai complet nemachiată. Fanii au reacționat când au văzut-o: „Ai nevoie de make-up și de filtre, crede-mă”

Dezvăluirea făcută de Dinu Maxer, la 16 de la despărțirea de Nicoleta Luciu: „Eram nebun de gelos”

PARTENERI - GSP.RO Soția lui Năstase, în scandalul cu Marica: „Ilie a ajuns la spital, e șocul vieții sale”. Cum arată baza de 50 de milioane de euro de la care a pornit conflictul

Playtech.ro BOMBĂ! Răsturnare de situație! Ce s-a găsit în telefonul lui Petrică Mîțu Stoian! E HALUCINANT

Observatornews.ro Dramele din spital văzute prin ochii unei infirmiere din Cluj: „Unele persoane îţi rămân în suflet. Cred că Dumnezeu ne dă putere”

HOROSCOP Horoscop 13 noiembrie 2021. Peștii sunt în elementul lor, dar asta nu înseamnă că și cei din jur se vor simți la fel de bine ca ei

Știrileprotv.ro Un bărbat care a executat 24 de ani de închisoare pe nedrept a fost grațiat. Ce despăgubiri cere

Telekomsport Teodora Becali şi-a lăsat tatăl mască. Ce a putut să facă fiica lui Gigi Becali

PUBLICITATE CONCURS: Un an de filme la CINEMAX, antrenor personal la WorldClass și peste 2000 de premii zilnice în concursul #NeVedemÎnZeceMinute