Cameron Diaz s-a retras din actorie. Este una dintre marile doamne ale Holywoodului, jucând în filme primite bine de critici, precum Îngerii lui Charlie, Shrek și Este ceva cu Mary, dar Cameron Diaz s-a retras din actorie pentru a se concentra pe viața de familie.

Faimoasa actriță, în vâstă de 45 de ani, a ”terminat-o” cu industria filmului și nu are planuri de a se întoarce pe marele ecran, potrivit prietenei ei Selma Blair, citată de Daily Mail. Ea vrea să se concentreze pe viața de familie și pe relația cu soțul ei, Benji Madden, în vârstă de 39 de ani.

Vorbid la o petrecere organizată după decernarea premiilor Oscar, la Los Aangeles, săptămâna trecută, Selma, a declarat: ”Am luat prânzul cu Cameron ieri și am discutat despre film. Mi-ar fi plăcut să am o secvență cu ea, dar ea s-a retras din actorie. Nu mai are nevoie să facă alte filme, are o viață grozavă acum. Nu știu ce ar face-o să se întoarcă”, a spus prietena ei.

Cameron nu a mai avut nicio apariție de când a jucat în filmul Annie, în 2014, când a interpretat-o pe Miss Hannigan.

Cameron Diaz şi-a cumpărat un apartament de 9.000.000 $

Cameron Diaz a devenit în 2013 proprietara unui apartament în clădirea de lux Walker Tower din celebrul cartier Chelsea, din Manhattan, unde locuiesc şi Harrison Ford, Katie Holmes şi Nicole Kidman.

Locuinţa are trei camere, trei băi, o cameră de yoga, saună, cameră de zi cu bar şi bucătărie complet utilată. Starul din “Profă rea, dar buuună”, care are o avere de peste 100 de milioane de dolari, şi-a uşurat conturile pentru acest apartament de vis cu nu mai puţin de 9.000.000 de dolari.

Cameron Diaz este una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood, având la activ mai multe filme de succes ca “The Holiday”, “What to Expect When You’re Expecting” sau “The Counselor“.

