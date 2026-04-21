Camion împotmolit în zăpadă la sfârșit de aprilie

Deși ne aflăm la finalul lunii aprilie, peisajul din nordul țării s-a transformat într-unul de iarnă. Ninsoarea a creat probleme în zona orașului Cavnic, unde drumul județean DJ 184, care face legătura între Baia Sprie și Bârsana, a fost complet acoperit de un strat generos de zăpadă, potrivit publicației VasileDale.ro.

Marți, în jurul orei 13:30, traficul rutier pe acest tronson a fost blocat, după ce un camion a rămas împotmolit în zăpadă.

Drumarii au acționat cu două utilaje. S-a răspândit material antiderapant pe DJ 184 și pe DJ109F.

Vreme rece până joi dimineață

De luni dimineață și până joi, 23 aprilie, ora 10:00, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare în care sunt vizate ploi moderate cantitativ, precipitații mixte în zona de munte, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 metri, intensificări ale vântului, răcire accentuată și brumă.

„La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (averse de ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă”, au precizat meteorologii.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40-55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60-80 km/h.

„Marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această dată, astfel în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului și în depresiuni”, mai anunță ANM.

