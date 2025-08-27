Rezultate pozitive în combaterea criminalității, dar critici privind deplasarea infracțiunilor

Statisticile arată o scădere semnificativă a ratei criminalității după două săptămâni de la intervenția lui Trump. Conform Poliției Capitoliului, spargerea mașinilor a scăzut cu 83%, agresiunile cu 46%, iar furturile de mașini cu 21%, potrivit Blick Elveția, parte a trustului Ringier.

Criticii susțin însă că rata criminalității în Washington era oricum în scădere de ani de zile. De asemenea, există temeri că infracțiunile s-au mutat doar în alte cartiere învecinate cu centrul orașului.

Democrații cad din nou în capcana politică a lui Trump

În loc să evidențieze propriile măsuri de combatere a criminalității, mai mulți reprezentanți democrați proeminenți au subliniat în fața camerelor TV cât de inutilă și excesivă a fost intervenția lui Trump. Acest lucru oferă republicanilor material video perfect pentru campania electorală.

Donald Trump anunță pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă la Washington

Președintele americana declarat, marți, că va solicita pedepsa cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C., deși aceasta a fost abolită în capitala SUA în 1981, relatează AFP.

„Dacă cineva omoară pe cineva în capitală, Washington D.C., vom cere pedeapsa cu moartea. Este puternic descurajator”, a afirmat preşedintele SUA cu prilejul unui consiliu de miniştri la Casa Albă. „Aceasta este o măsură preventivă foarte puternică. Toți cei care au auzit-o sunt de acord cu ea. Nu știu dacă suntem pregătiți pentru asta în această țară, dar nu avem de ales.,” a explicat preșdintele SUA.

Planuri ambițioase de „înfrumusețare” a capitalei”

Trump intenționează să investească aproximativ două miliarde de dolari în „înfrumusețarea” capitalei. Planurile includ noi peluze pentru parcuri „ca să arate ca terenurile de golf Trump”, eliminarea graffiti-urilor și o sală de bal de 200 de milioane de dolari pentru Casa Albă.

Trimiterea de trupe în alte orașe

Mai mult, Trump ia în considerare trimiterea trupelor și în alte orașe precum Chicago, New York, Baltimore și San Francisco. Garda Națională ar urma să se retragă din Washington până la aniversarea a 250 de ani a Statelor Unite în 2026.

Deși 8 din 10 locuitori ai capitalei se opun puternic prezenței Gărzii Naționale, conform unui sondaj Washington Post, acest lucru nu pare să-l deranjeze pe Trump. Acțiunile sale controversate continuă să stârnească dezbateri aprinse în societatea americană.

Șoferi opriți la Lețcani și învățați să nu mai dea șpagă polițiștilor rutieri, de față cu polițiștii rutieri
Știri România 14:52
Șoferi opriți la Lețcani și învățați să nu mai dea șpagă polițiștilor rutieri, de față cu polițiștii rutieri
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 28 august 2025
Știri România 14:17
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru joi, 28 august 2025
Noul reality show prezentat de Daniel Pavel la Pro TV, în locul „Survivor România”. Primele declarații: „Va fi un supertest sfidând limitele”
Stiri Mondene 14:41
Noul reality show prezentat de Daniel Pavel la Pro TV, în locul „Survivor România”. Primele declarații: „Va fi un supertest sfidând limitele”
Pro TV a anunțat grila de toamnă 2025. Când încep cele mai iubite emisiuni și seriale
Stiri Mondene 14:16
Pro TV a anunțat grila de toamnă 2025. Când încep cele mai iubite emisiuni și seriale
100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
Politică 07:00
100 de zile de la câștigarea mandatului de către Nicușor Dan. Interviu cu Cristian Andrei, consultant: „Președintele a ales misiunea de «a face pace» în societate, dar polarizarea este atât de adâncă, încât îi este greu să o neutralizeze singur”
Ce l-a deranjat pe Ciprian Ciucu în timpul ședinței de coaliție la care a fost și Nicușor Dan, la Guvern: „E ca la Radio Erevan”
Politică 26 aug.
Ce l-a deranjat pe Ciprian Ciucu în timpul ședinței de coaliție la care a fost și Nicușor Dan, la Guvern: „E ca la Radio Erevan”
