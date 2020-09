Campanie privată de renovare și dotare a școlilor rurale din România. "S-a schimbat pardoseala, care era din 1965"

5 școli din patru județe, Botoșani, Suceava, Neamț, Vaslui, și două școli din Călărași au fost renovate în acest an de Asociația Bookland, care, potrivit unui comunicat, a coalizat „50 de companii care susțin acest demers”.

Reprezentanții Bookland au declarat pentru ziar că întreaga investiție pentru cele 7 școli, cheltuieli de renovare şi logistice, se ridică la aproximativ 200.000 de euro.

Ce intră în acești bani? „Suma acoperă toată logistica, manopera, selecția școlilor, transportul materialor acolo, manopera muncitorilor. Totul a plecat mai întâi de la selectarea școlilor care au cea mai mare nevoie, cu deviz de reparații și strictul necesar pentru a asigura copiilor condiții foarte bune, găsirea muncitorilor, a materialelor de construcții și a echipelor”, au răspuns reprezentanții Bookland.

Marea noastră provocare este obținerea donațiilor în bani pentru a reuși să achităm serviciile de manoperă. În rest, partenerii noștri ne ajută cu tot ce produc ei. Asociația Bookland, despre proveniența banilor:

Cele 7 școli rurale care au beneficiat de ajutor sunt: școala Dimitrie Brândză din comuna Viișoara, județul Botoșani, școala din comuna Baia, județul Suceava, școala din comuna Tibucani, județul Neamț, școala Mileanca din județul Botoșani, școala Hurdugi din județul Vaslui, la care se adaugă școlile 6 și 7 din Călărași, din comunele Sohatu și Progresu.

„Urmează să renovăm alte 3 şcoli, câte una din județele Vrancea, Mehedinți şi Giurgiu, care vor fi renovate până la sfârşitul anului 2020”, mai spune Asociaţia Bookland.

Director școală din Neamț:

„S-a schimbat pardoseala, care era din 1965”

Școala Gimnazială nr. 3 din comuna Tibucani, Județul Neamț, după renovare

Directorul Școlii Gimnaziale nr. 3 din comuna Tibucani, Județul Neamț, una dintre instituțiile de învățământ beneficiare, a explicat pentru ziar în ce a constat renovarea.

„Renovarea a constat în schimbarea pardoselilor. La una dintre săli, era pardoseala din 1965, de când a fost construită școala. La celelalte era un linoleum degradat. Deci, lucrările au constat în înlocuirea pardoselilor cu parchet laminat de foarte bună calitate”, a spus directorul școlii, Liviu Popovici.

„Noi am aflat de această asociație prin intermediul Inspectoratului, dar și prin intermediul Facebook, în principal. Am aplicat pentru două școli, una a câștigat, cealaltă fiind școala cu personalitate juridică”, a mai spus Liviu Popovici.

Director școală Vaslui: „Ne-au adus echipamente IT, ne-au ajutat cu parchet, ne-au adus și var lavabil”

Școala Hurdugi, din comuna Dimitrie Cantemir, județul Vaslui

Daniel Ghiban, director al școlii Hurdugi din județul Vaslui, altă instituție de învățământ care a beneficiat de sprijinul Bookland, a explicat ce îmbunătățiri s-au făcut și costul aproximativ al lucrărilor.

„Am început colaborarea undeva în luna martie. La început, am avut un laborator de informatică zugrăvit, dotat cu perdele, jaluzele verticale, ne-au adus echipamente IT pentru 10 calculatoare. Am parchetat sala de clasă și ne-au adus și var lavabil pentru a zugrăvi mai multe spații din școală”, a spus directorul pentru Libertatea.

4.000 de euro sunt costurile aproximative pentru renovări și dotări, conform directorului școlii din Vaslui

Și a continuat: „Apoi, ne-au trimis materiale pentru două săli de clasă, pe care le-am zugrăvit cu var lavabil și ne-au mai dat 15 băncuțe și scaune pentru a mobila o sală de clasă”.

„Totodată, ne-au mai ajutat cu bani să recondiționăm un parchet foarte vechi, pe care l-am rașchetat și l-am dat cu ulei pentru parchet, pe care tot ei ni l-au pus la dispoziție”, a încheiat directorul școlii, Daniel Ghiban.

