Campionii Anghel Saligny. Firma cu 70 de contracte de consultanță, în valoare de 300.000 de euro, câștigate pe programul de investiții

Media Marketing din Târgu Mureș e SRL-ul care a câștigat cele mai multe contracte: 70 de cumpărări directe între, 5.000 și 100.000 de lei, cu 37 primării din 4 județe, în perioada 16 septembrie – 25 octombrie.

În total, 1,5 milioane de lei ar putea să primească Media Marketing de la cele 37 primării, pentru contracte de consultanță în vederea accesării de fonduri din Programul Anghel Saligny. Adică 300.000 de euro.

Primul contract a fost câștigat, pe 16 septembrie, cu orașul Sovata.

Coloratura politică este următoarea: cele mai multe sunt primării UDMR, care au cumpărat direct consultanță pentru „întocmirea cererii de finanțare pentru Programul Anghel Saligny” de la această firmă: 15 primării. Valoric, banii dați de primăriile PNL și UDMR se împart aproape la fel: primii ar urma să vireze 545.000 de lei către Media Marketing, în timp ce edilii UDMR – 515.000 de lei.

Nu e o surpriză că primăriile PNL și UDMR sunt cele mai numeroase în contracte, pentru că cele două partide își împart, în mare măsură, primăriile din Mureș și Sibiu, de unde provin 35 de primării din totalul de 37.

Însă compania stă bine și când vine vorba de bani luați de la primari PSD. 300.000 de lei va putea primi de la edili social-democrați. Există și un primar USR, Istvan Jakab din Ațintiș, dar și doi independenți.

Banii sunt virați în totalitate de primării către firmă doar dacă proiectul trece.

Împărțirea pe primării a contractelor Media Marketing

PNL (545.000 de lei) – 36,1%

Comuna Biertan (Sibiu, un contract) – primar Mircea-Marian Dragomir – 40.000 de lei

Comuna Sîncraiu de Mureș (Mureș, un contract) – primar Petru Budian – 20.000 de lei

Comuna Moșna (Sibiu, două contracte) – primar Dumitru Nuțu – 80.000 de lei

Comuna Racovița (Sibiu, un contract) – primar Andreea Voicu – 20.000 de lei

Comuna Bala (Mureș, un contract) – primar Ioan Huza – 40.000 de lei

Comuna Nadeș (Mureș, un contract) – primar Grigore Sînpetrean – 20.000 de lei

Comuna Daneș (Mureș, un contract) – primar Nicolae Mosora – 40.000 de lei

Comuna Blăjel (Sibiu, 3 contracte) – primar Marius Mărginean – 60.000 de lei

Comuna Vânători (Mureș, două contracte) – primar Mircea Felegean – 40.000 de lei

Comuna Șura Mare (Sibiu, un contract) – primar Ionuț Maier – 20.000 de lei

Comuna Apold (Mureș, un contract) – primar Gabriel Mureșan – 20.000 de lei

Comuna Saschiz (Mureș, două contracte) – primar Ovidiu Șoaită – 40.000 de lei

Comuna Porumbacu de Jos (Sibiu, 7 contracte) – primar Georgeta Poșa – 105.000 de lei

UDMR (515.000 de lei) – 34,1%

Orașul Sovata (Mureș, 3 contracte) – primar Zsolt Fulop – 60.000 de lei

Comuna Ernei (Mureș, două contracte) – primar Ferenc Janosi – 40.000 de lei

Comuna Aluniș (Mureș, un contract) – primar Jozsef Lorant Kristof – 20.000 de lei

Comuna Sânpaul (Mureș, un contract) – primar Istvan Simon – 20.000 de lei

Comuna Frumoasa (Harghita, un contract) – primar Tibor Ferencz – 20.000 de lei

Comuna Suplac (Mureș, două contracte) – primar Bela Szakacs – 40.000 de lei

Comuna Gornești (Mureș, două contracte) – primar Gyula Kolcsar – 40.000 de lei

Comuna Ceaușu de Câmpie (Mureș, două contracte) – primar Jozsef Szabo – 40.000 de lei

Comuna Brâncovenești (Mureș, două contracte) – primar Ferencz Ordog – 40.000 de lei

Comuna Neaua (Mureș, un contract) – primar Dominic Veress – 20.000 de lei

Comuna Corunca (Mureș, un contract) – primar Istvan Takacs – 20.000 de lei

Comuna Papiu Ilarian (Mureș, un contract) – primar Levente Varo – 20.000 de lei

Municipiul Reghin (Mureș, un contract) – primar Endre Dezso Mark – 100.000 de lei

Comuna Mica (Mureș, 3 contracte) – primar Janos Beres – 15.000 de lei

Comuna Gănești (Mureș, un contract) – primar Elemeg Balog – 20.000 de lei

PSD (300.000 de lei) – 19,9%

Comuna Cuci (Mureș, două contracte) – primar Ilie Șuta – 40.000 de lei

Comuna Band (Mureș, un contract) – primar Mircea Radu – 20.000 de lei

Comuna Voineasa (Vâlcea, 4 contracte) – primar Sebastian Năstăsescu – 80.000 de lei

Comuna Rușii Munți (Mureș, două contracte) – primar Ilie Chiș-Bălan – 40.000 de lei

Comuna Deda (Mureș, un contract) – primar Lucreția Cadar – 40.000 de lei

Comuna Stânceni (Mureș, 3 contracte) – primar Dinu Ciobotă – 60.000 de lei

Comuna Ogra (Mureș, un contract) primar Teodor Neacșa – 20.000 de lei

Independenți (108.000 lei) – 7,2%

Comuna Chețani (Mureș, două contracte) – primar Emil Mocan – 40.000 de lei

Municipiul Sighișoara (Mureș, 4 contracte) – primar Ioan-Iulian Sîrbu – 68.000 de lei

USR (40.000 de lei) – 2,7%

Comuna Ațintiș (Mureș, două contracte) – primar Jakab Istvan – 40.000 de lei

TOTAL: 1.508.000 de lei (aproximativ 304.000 de euro)

A avut televiziune locală

Cine e în spatele companiei mureșene de consultanță?

Conform datelor termene.ro, firma a fost fondată acum 21 de ani. Are 18 angajați, cifră de afaceri de 500.000 euro pe ultimul an și profit de 327.000 euro.

Unic acționar este Marius Cristian Cătană. Afacerist cunoscut la nivel local, despre care sursele Libertatea spun că era un apropiat al fostului primar din Târgu Mureș, Dorin Florea, cel care a condus orașul ardelean timp de 20 ani, până anul trecut (2000-2020).

Dorin Florea, fostul primar din Târgu Mureș

Prin companiile sale, Cătană deținea un post TV local, denumit Știi TV, cunoscut ca o televiziune „prietenoasă cu autoritățile locale”.

Unii primari, cum ar fi independentul Emil Mocan din Chețani, erau invitați la emisiunile de la Știi TV.

S.C. MEDIA MARKETING S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2000. acţionar unic ŞTII TV – post local de televiziune independent, al cărui scop este informarea corectă şi promptă a locuitorilor judeţului Mureş. Descriere pe site-ul propriu, între timp inactiv:

În schimb, firma lui Cătană primea bani buni de la Primărie pentru campanii de informare. MSNews a scris despre asta în 2019.

La Primăria Târgu Mureș a lucrat soția unicului acționar al Media Marketing, Emilia Lucia Cătană. Aceasta a fost, conform unui CV, director executiv al Direcţiei juridice, contencios administrativ şi administraţie publică locală din cadrul aparatului propriu al Primarului municipiului Târgu Mureş.

Emilia Lucia Cătană n-a lucrat doar pentru Primărie, ci și pentru Prefectură, în aprilie 2012. Atunci, prefect a fost numit fostul șef al SRI Mureș, Valentin Bretfelean. Singura declarație de avere disponibilă pe site-ul ANI este indescifrabilă, însă poate fi distinsă data la care a fost depusă, 26.04.2012, la 5 zile după numirea lui Bretfelean.

Workshop cu prefectul și primari care le-au cumpărat acum servicii

Mai mult, Media Marketing este o companie legată și altfel de Prefectură. De exemplu, între 22 și 25 februarie 2018, Instituția Prefectului și SRL-ul au organizat împreună un eveniment la Sovata.

Conferința „Achiziții Publice. Cadru normativ, proceduri și căi de atac, în contextul european al accesării fondurilor structurale” a fost susținută de CJ Mureș, Universitatea Dimitrie Cantemir, unde soția lui Cătană era cadru didactic, și două institute de științe administrative, cel din România și cel din Republica Moldova.

Conferențiar dr. Emilia Lucia Cătană a fost președintele comisiei științifice și președinte al comisiei de organizare, în timp ce soțul ei, Marius Cristian Cătană, a fost vicepreședintele comisiei de organizare alături de prefectul Lucian Goga.

Conferința „Achiziții Publice. Cadru normativ, proceduri și căi de atac, în contextul european al accesării fondurilor structurale” de la Sovata

Zsolt Fulop, chiar primarul care a încheiat primele 3 contracte cu Media Marketing, a fost cel care a deschis conferința cu un cuvânt de bun-venit.

Ce sume au contractele câștigate de Media Marketing SRL cu orașul Sovata din 2018

147.000 de lei – 2018

256.000 de lei – 2019

196.500 de lei – 2020

360.000 de lei – 2021

În total, Primăria Sovata a încheiat cumpărări directe cu Media Marketing de 959.000 de lei – aproape de 200.000 de euro – în ultimii 3 ani.

Estimarea lui Marius Cătană: va trece cel mult un proiect per comună

Mai întâi, numele firmei a apărut, după primele contracte, pe pagina de Facebook Banii Noștri, postarea fiind preluată de politicieni USR.

Pe 20 octombrie, Media Marketing a emis un punct de vedere prin care și-a exprimat nemulțumirea că „firme de consultanță (…) sunt puse la zidul infamiei publice”.

SC Media Marketing nu are acționari oameni politici, (…) iar salariații societății noastre sunt recrutați doar pe bază de profesionalism. Extras din comunicatul firmei:

Libertatea l-a contactat pe directorul și unicul acționar Marius Cristian Cătană.

Acesta a explicat că lucrează din 2017 la proiecte, alături de primăriile din județul Mureș și din județele vecine, așteptând noul PNDL, „indiferent de cine îl va lansa și cum se va numi”. După cum a explicat Libertatea și în primul material despre contractele de consultanță din Programul Național de Investiții Anghel Saligny, Cătană argumentează că va încasa cei 300.000 de euro doar dacă toate proiectele vor intra și în implementare.

În primă fază încasează cei 5.000 de lei pentru depunere și, la majoritatea proiectelor, diferența de 15.000 de lei pentru implementare. Dar nu se așteaptă să treacă mai mult de un proiect/comună.

„Estimez că vor fi 90 și ceva de proiecte”

„Să te uiți la poziția mea de calcul de pe SICAP, eu încasez 5.000 de lei, restul – dacă se câștigă proiectul. Avem costuri rezonabile, nu furăm. I-am spus la fiecare primar să nu depună mai mult de unul, că nu sunt bani pentru mai mult din estimările noastre. Nu se implementează, nu încasez. Estimez că vor fi 90 și ceva de proiecte până pe 8 noiembrie, când se închide termenul de depunere, dar am o primărie cu 7 proiecte, am alta cu 5 proiecte”, a explicat Marius Cristian Cătană pentru Libertatea.

El a precizat că firma sa are 150 de proiecte în derulare și că are 18 angajați permanenți care lucrează și încă 10 parteneri colaboratori permanenți, fiind perioade în care sunt și 35 de oameni implicați în zona proiectelor.

Prietenia nu e cu Dorin Florea, ci „cu toți primarii”

Întrebat dacă atribuirea proiectelor de-a lungul anilor a fost facilitată și de faptul că soția sa a fost angajată la Primăria din Târgu Mureș și la Prefectură, Cătană a negat categoric. El susține că nu există o prietenie specială cu Dorin Florea și spune că este prieten „cu toți primarii”.

„Nu te poți certa cu un primar, de multe ori renunțăm la anumite sume, nu mai facturăm, ca să putem avea anul viitor altceva, până la urmă e o chestie cinstită, în 20 de ani nu am avut nicio plângere, nu am fost chemat să dau cu subsemnatul. Soția mea este funcționar public de carieră, a făcut asta toată viața, este profesor universitar, are toate titlurile științifice și două doctorate făcute, ce legătură să aibă astea cu proiectele? Oamenii ar trebui să se bucure dacă noi lucrăm cu ei”, a explicat Marius Cristian Cătană.

Unele proiecte erau gata de doi ani

Acesta susține că nu a avut niciun proiect PNDL cu Primăria Mureș pe vremea în care Dorin Florea a fost primar și spune că modelul companiei sale a fost copiat din SUA și este gândit să lucreze aproape exclusiv cu instituții publice.

„Anul trecut am scăzut cu 30%, anul acesta sunt pe pierdere, iar anul trecut am făcut profit că am vândut o clădire ca să trecem momentul greu. Nu e simplu să ții 20 de salariați, mai ales că de 2-3 ani s-a deteriorat relația de a face afaceri. Nici nu aveam mai multe contracte pe vremea când a fost Dorin Florea primar, decât dacă au fost investiții mai mari”, a precizat Marius Cristian Cătană.

Cătană mai spune că toate discuțiile, consultațiile premergătoare, sunt realizate pro-bono de către compania și angajații săi cu primăriile, iar în cazul „Anghel Saligny” a avut studiile gata la mai multe proiecte lucrate din 2017 și doar a adaptat documentele la solicitările din proiect.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

