Romanița Iovan arată spectaculos la 61 de ani. Cele 4 reguli de aur pentru un ten curat și o siluetă de invidiat

După 40 de ani dedicați modei și 35 de ani de când și-a lansat propriul brand, Romanița Iovan continuă să fie la fel de activă și implicată în proiectele sale. Într-un interviu pe care l-a acordat recent, aceasta a vorbit despre stilul său de viață, și despre obiceiurile care o ajută să se mențină în formă.

„Mă bucur când primesc astfel de complimente, dar adevărul este că nu există o rețetă-minune și nici un secret ascuns. Cred că felul în care arăt astăzi este rezultatul unui stil de viață echilibrat și al consecvenței, nu al unor soluții rapide. Prefer să mănânc echilibrat, în porții rezonabile, să aleg alimente cât mai naturale și să îmi ascult organismul.

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Din când în când, îmi fac și plăceri culinare, pentru că viața trebuie trăită cu măsură, nu cu frustrări. La fel de importantă este mișcarea. Nu fac sport doar pentru siluetă, ci și pentru starea de bine pe care mi-o oferă. Încerc să fiu activă, să am grijă de corpul meu și să îmi păstrez energia, mai ales că profesia mea este foarte solicitantă.

În ceea ce privește frumusețea, cred că cea mai bună investiție este grija constantă față de tine. Un ten curat, hidratarea, somnul suficient și protecția împotriva soarelui fac mai mult decât orice produs-minune. Iar zâmbetul și starea de bine se văd întotdeauna pe chip.

Cred însă că adevărata frumusețe vine din echilibrul interior. O femeie care este împăcată cu ea însăși, care se simte bine în pielea ei și care are încredere în propriile forțe va fi întotdeauna frumoasă, indiferent de vârstă. Trecerea timpului nu trebuie privită ca un dușman, ci ca un privilegiu. Important este să avem grijă de noi cu naturalețe și să nu încercăm să devenim altcineva”, a declarat Romanița Iovan pentru revista VIVA!

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