2.600 de kilometri înot pe Dunăre, pentru a studia microplasticele

Un înotător de anduranță din Germania și-a propus o provocare impresionantă: să străbată înot cei aproximativ 2.600 de kilometri ai Dunării, de la orașul Ulm până la vărsarea fluviului în Marea Neagră. Expediția va dura aproximativ două luni și are un scop științific și ecologic: colectarea de date privind poluarea cu microplastice, relatează publicația tagesschau.de.

Joseph Heß, în vârstă de 39 de ani, a pornit la drum sâmbătă, din apropierea orașului Neu-Ulm, după ce și-a pregătit corpul pentru efort, inclusiv prin aplicarea de vaselină pentru a preveni iritațiile provocate de costumul de neopren.

Va traversa zece țări și va înota aproximativ 60 de kilometri pe zi

Sportivul spune că este conștient de riscurile unei asemenea aventuri. „Sunt emoționat, pentru că la astfel de expediții apare întotdeauna ceva neprevăzut”, a declarat Joseph Heß înainte de plecare, menționând inclusiv posibilitatea unei infecții gastrointestinale provocate de apa Dunării.

El și-a numit proiectul „expediție pe fluviu” și spune că dorește să contribuie, chiar și modest, la protejarea mediului. „Vreau să aduc mica mea contribuție pentru a face lumea puțin mai bună”, a afirmat înotătorul.

Planul este ca, în fiecare zi, să înoate aproximativ 60 de kilometri, iar pe 7 septembrie să ajungă la vărsarea Dunării în Marea Neagră.

Un tânăr va înota 2.600 de kilometri pe Dunăre, prin 10 țări, până la vărsarea fluviului în Marea Neagră: „I-am lăsat soției un testament”
Imagine generată cu AI

Pe parcursul expediției, echipa care îl însoțește va preleva până la 400 de probe de apă din Dunăre. Acestea vor fi analizate în laborator de o echipă de hidrochimiști coordonată de cercetătoarea Katrin Schuhen, din Karlsruhe. Scopul este realizarea primei hărți complete a concentrației de microplastice din Dunăre, deoarece în prezent nu există o imagine de ansamblu asupra nivelului de poluare al fluviului.

Potrivit cercetătorilor, Dunărea, care furnizează apă potabilă pentru aproximativ 20 de milioane de oameni, transportă zilnic o cantitate de microplastice echivalentă cu greutatea a aproximativ 42.000 de sticle din plastic. Katrin Schuhen explică faptul că un astfel de studiu este extrem de costisitor, motiv pentru care nu a fost realizat până acum. În cadrul proiectului desfășurat împreună cu Joseph Heß au fost obținute sponsorizări și donații care acoperă cheltuielile de deplasare, transport și, mai ales, costurile analizelor de laborator, estimate la aproximativ 170.000 de euro.

Sportivul se așteaptă să piardă 15 kilograme

Joseph Heß estimează că va efectua zilnic peste 40.000 de mișcări de brațe și va consuma aproximativ 10.000 de calorii, echivalentul a circa 1.200 de lungimi de bazin olimpic.

Pentru a face față efortului, el a luat în greutate înainte de plecare. „Am mâncat intenționat mai mult pentru a acumula aproximativ 15 kilograme, pe care le voi pierde în următoarele două luni”, a spus sportivul. Acesta a pregătit și două costume de neopren: unul de mărimea XL pentru începutul expediției și unul de mărimea L, pe care intenționează să îl folosească după ce va pierde din greutate.

Înainte de plecare, Joseph Heß a mărturisit și cât de serioasă este provocarea pe care și-a asumat-o. „I-am lăsat soției mele un testament”, a declarat înotătorul.

Primul popas al expediției este la Günzburg.

Conform planului, Joseph Heß ar urma să ajungă la Viena în jurul datei de 14 iulie, la Budapesta pe 23 iulie, la Belgrad pe 2 august, iar la Marea Neagră pe 7 septembrie.

Anul trecut, Avram Iancu, cunoscut pentru performanțele sale în înotul în ape deschise, a traversat Europa înot pe ruta Rin–Main–Dunăre. Traseul, parcurs în 40 de zile, a fost realizat fără costum de neopren. Și, tot în 2025, sportivul a înotat 10 kilometri în râul Crișul Repede, fără costum de neopren, pentru a sprijini o cauză umanitară.

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