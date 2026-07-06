Imagini cu Lavinia Pîrva în costum de baie, pe o plajă exotică. Soția lui Ștefan Bănică a făcut senzație în vacanță

În urmă cu 7 ani, Lavinia Pîrva a devenit mamă pentru prima dată. De atunci, silueta vedetei a trecut printr-o transformare majoră. Dacă pe perioada sarcinii a avut retenție de apă, după ce a adus pe lume băiețelul, silueta ei s-a schimbat, mai ales că a făcut pilates.

733019731_18473165206111901_1533530837580576991_nIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

Acum, vedeta își etalează mândră silueta în costume de baie din două piese sau dintr-o singură piesă. Lavinia nu a dezvăluit destinația de vacanță, însă, din imagini se vede clar că este una de vis, iar ea și familia ei se bucură din plin de momentele petrecute împreună.

Cum se menține Lavinia Pîrva în formă

În urmă cu doi ani, artista a dezvăluit ce face pentru a-și menține silueta. „Încerc să mă mențin în formă, însă recunosc că nu îmi este ușor. Am mereu în minte că sănătatea ține de cum o întrețin prin alimentație, sport și energie pozitivă. Iar atunci când scap controlul, nu accept ideea «grasă și frumoasă», accept doar perioada care poate este mai nefastă, iar aici mă refer la oboseală, stres etc. (…) Astăzi nu țin o dietă, încerc doar să păstrez un echilibru culinar”, a explicat ea într-un interviu pentru viva.ro.

În privința tratamentelor estetice, ea a recunoscut că a apelat la procedurile noninvazive. „Eu nu mă dau peste cap cu ritualuri de frumusețe, încerc să-mi mențin echilibrul în toate. Cum spuneam, încerc să mă hrănesc corespunzător, să fac sport, îmi îngrijesc tenul, mai ales că acum ne ajută și tehnologia în zona de beauty prin lucruri cu rezultate extraordinare noninvazive și, cel mai important lucru, investesc mult în evoluția mea personală”.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
Viva.ro
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.RO
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.RO
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Parteneri
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”
Tvmania.ro
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”

Știri România

Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Politică 07:49
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Traian Băsescu acuză PSD și PNL că au guvernat împreună de 20 de ani: „Bolojan a militat pentru suspendarea mea, iar acum vrea la prezidențiale”
Politică 05 iul.
Traian Băsescu acuză PSD și PNL că au guvernat împreună de 20 de ani: „Bolojan a militat pentru suspendarea mea, iar acum vrea la prezidențiale”
Parteneri
Programatorii iau în calcul schimbarea carierei. Ce meserii aleg după concedierile din IT
Adevarul.ro
Programatorii iau în calcul schimbarea carierei. Ce meserii aleg după concedierile din IT
Pariul fabulos pe care l-a pierdut Wayne Rooney. Râde toată lumea de ce trebuie să facă: „Dacă Norvegia ajunge în sferturi…”
Fanatik.ro
Pariul fabulos pe care l-a pierdut Wayne Rooney. Râde toată lumea de ce trebuie să facă: „Dacă Norvegia ajunge în sferturi…”
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Imagini cu Lavinia Pîrva în costum de baie, pe o plajă exotică. Soția lui Ștefan Bănică a făcut senzație în vacanță
Stiri Mondene 08:39
Imagini cu Lavinia Pîrva în costum de baie, pe o plajă exotică. Soția lui Ștefan Bănică a făcut senzație în vacanță
Ilona Brezoianu, despre momentele delicate din primele luni de maternitate. „A fost o perioadă complicată”
Stiri Mondene 05 iul.
Ilona Brezoianu, despre momentele delicate din primele luni de maternitate. „A fost o perioadă complicată”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Locul din România unde sunt doar 17°C, în timp ce orașele se sufocă la 33°C
ObservatorNews.ro
Locul din România unde sunt doar 17°C, în timp ce orașele se sufocă la 33°C
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.ro
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
Parteneri
Șase sfere MISTERIOASE au apărut pe o plajă. Nimeni nu îndrăznește să le atingă
Mediafax.ro
Șase sfere MISTERIOASE au apărut pe o plajă. Nimeni nu îndrăznește să le atingă
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Prin ce a trecut Ileana Sterp in ultimii ani nu a stiut nimeni PANA AZI. A recunoscut abia acum ca....
Redactia.ro
Prin ce a trecut Ileana Sterp in ultimii ani nu a stiut nimeni PANA AZI. A recunoscut abia acum ca....
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile
KanalD.ro
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile

Politic

Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Politică 07:49
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Traian Băsescu acuză PSD și PNL că au guvernat împreună de 20 de ani: „Bolojan a militat pentru suspendarea mea, iar acum vrea la prezidențiale”
Politică 05 iul.
Traian Băsescu acuză PSD și PNL că au guvernat împreună de 20 de ani: „Bolojan a militat pentru suspendarea mea, iar acum vrea la prezidențiale”
Parteneri
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
ZiaruldeIasi.ro
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
Ar fi mutarea secolului în fotbal! Tatăl lui Haaland, prima reacție despre transferul la Real Madrid
Fanatik.ro
Ar fi mutarea secolului în fotbal! Tatăl lui Haaland, prima reacție despre transferul la Real Madrid
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar