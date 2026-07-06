Imagini cu Lavinia Pîrva în costum de baie, pe o plajă exotică. Soția lui Ștefan Bănică a făcut senzație în vacanță

În urmă cu 7 ani, Lavinia Pîrva a devenit mamă pentru prima dată. De atunci, silueta vedetei a trecut printr-o transformare majoră. Dacă pe perioada sarcinii a avut retenție de apă, după ce a adus pe lume băiețelul, silueta ei s-a schimbat, mai ales că a făcut pilates.

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Acum, vedeta își etalează mândră silueta în costume de baie din două piese sau dintr-o singură piesă. Lavinia nu a dezvăluit destinația de vacanță, însă, din imagini se vede clar că este una de vis, iar ea și familia ei se bucură din plin de momentele petrecute împreună.

Cum se menține Lavinia Pîrva în formă

În urmă cu doi ani, artista a dezvăluit ce face pentru a-și menține silueta. „Încerc să mă mențin în formă, însă recunosc că nu îmi este ușor. Am mereu în minte că sănătatea ține de cum o întrețin prin alimentație, sport și energie pozitivă. Iar atunci când scap controlul, nu accept ideea «grasă și frumoasă», accept doar perioada care poate este mai nefastă, iar aici mă refer la oboseală, stres etc. (…) Astăzi nu țin o dietă, încerc doar să păstrez un echilibru culinar”, a explicat ea într-un interviu pentru viva.ro.

În privința tratamentelor estetice, ea a recunoscut că a apelat la procedurile noninvazive. „Eu nu mă dau peste cap cu ritualuri de frumusețe, încerc să-mi mențin echilibrul în toate. Cum spuneam, încerc să mă hrănesc corespunzător, să fac sport, îmi îngrijesc tenul, mai ales că acum ne ajută și tehnologia în zona de beauty prin lucruri cu rezultate extraordinare noninvazive și, cel mai important lucru, investesc mult în evoluția mea personală”.







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