Ce include această taxă de masă

Deși suma nu este una mare, lipsa de informație generează adesea confuzii sau discuții neplăcute între clienți și ospătari, potrivit Paros-summer.com.

Pentru a evita neînțelegerile și pentru a vă gestiona corect bugetul de vacanță, este esențial să înțelegeți regulile nescrise – dar și cele legale – din spatele acestei taxe tradiționale din sudul Europei.

Termenul „kuver” provine din francezul couvert și reprezintă, în esență, taxa de masă sau taxa de tacâm. Aceasta este o practică extrem de veche în restaurantele din Grecia, Italia (unde se numește coperto) și alte țări mediteraneene, fiind percepută pentru simplul fapt de a te așeza la masă și a beneficia de serviciile localului.

De cele mai multe ori, această taxă acoperă costul pâinii proaspete aduse la începutul mesei, adesea însoțită de unt, pastă de măsline sau apă plată la carafă. Chiar dacă unii turiști consideră că aceste gustări sunt din partea casei, ele sunt de fapt decontate prin intermediul acestei taxe fixe.

Suma variază de obicei între 1 și 4 euro de persoană, în funcție de exclusivitatea restaurantului și de zona turistică în care se află acesta.

Ce trebuie să facă turiștii români

În trecut, taxa de kuver a fost subiectul multor controverse, motiv pentru care legislația elenă a fost modificată pentru a proteja consumatorii.

Potrivit normelor actuale privind protecția consumatorului din Grecia, restaurantele sunt obligate prin lege să specifice clar valoarea acestei taxe în meniu, de obicei pe prima sau pe ultima pagină, ori în dreptul secțiunii de pâine și gustări.

Dacă alegeți să luați masa într-o tavernă grecească, primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să verificați meniul pentru a vedea dacă taxa este menționată.

De asemenea, este important de știut că această taxă nu înlocuiește bacșișul (tips-ul) pentru ospătar. Kuver merge direct către costurile operaționale ale restaurantului, în timp ce recompensa pentru serviciul impecabil al chelnerului rămâne la latitudinea clientului.

Dacă pâinea sau apa vă sunt aduse la masă fără să le fi cerut și nu doriți să le consumați, puteți refuza politicos serviciul încă de la început, deși în majoritatea tavernelor tradiționale taxa rămâne fixă pentru simplul serviciu de aranjare a mesei.

Taxarea automată a devenit ilegală

O avertizare în acest sens a fost lansată de organizațiile de profil din Grecia, vizând direct abuzurile comerciale din unitățile de alimentație publică în plin sezon turistic. Asociația grecească pentru protecția consumatorilor, cunoscută sub acronimul EKPIZO, a emis o poziție oficială extrem de fermă prin care clarifică statutul legal al anumitor sume care apar frecvent și abuziv pe notele de plată ale turiștilor.

Această intervenție vine să pună capăt unor practici vechi de decenii care, deși erau considerate de mulți tradiționale, încalcă în mod flagrant drepturile economice ale clienților.

Conform precizărilor oficiale oferite de EKPIZO, perceperea și taxarea așa-numitului „kuver” (taxa de tacâm sau de așezare la masă) nu mai este permisă sub nicio formă în localurile de pe teritoriul elen.

Amendă de 500 de euro pentru fiecare produs adus și facturat ilegal

Pentru a descuraja managerii de restaurante să aplice aceste strategii de taxare forțată, cadrul legislativ elen prevede sancțiuni extrem de aspre. Astfel, pentru fiecare încălcare a acestei reguli, autoritățile pot aplica o amendă administrativă în valoare de 500 de euro pentru fiecare produs adus și facturat ilegal.

Potrivit analizelor publicate de platforma de specialitate Paros-summer.com, restaurantele și tavernele riscă controale inopinate și penalizări severe dacă aleg să ignore drepturile clienților și să pună la plată alimente sau băuturi aduse din proprie inițiativă, fără o comandă prealabilă.

Cu alte cuvinte, ospătarii au obligația să întrebe consumatorii dacă doresc aceste produse suplimentare înainte de a le plasa pe masă sau să specifice clar costul lor în meniu ca opțiuni separate.

În absența unei acceptări clare din partea omului, includerea lor automată pe nota de plată reprezintă o încălcare a normelor, iar clienții au tot dreptul să conteste sumele respective și să refuze achitarea unui serviciu impus.

Grecia rămâne una dintre destinațiile estivale favorite, însă popularitatea sa uriașă atrage și rețele de comercianți sau persoane dubioase care profită de neatenția vizitatorilor, relatează Știrile PRO TV. De la bancomate cu comisioane mari și „localnici binevoitori”, până la taxiuri cu aparate de taxat măsluite sau firme fantomă de închirieri auto, capcanele sunt adesea atât de bine camuflate încât pot strica vacanța oricui.

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