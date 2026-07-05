Cum a cerut România să fie programate dronele ucrainene

Dialogul privind securitatea din Portul Constanța a fost demarat de reprezentanții Ministerului Apărării imediat după detectarea dronei, scopul eforturilor din ultimele zile fiind minimizarea riscurilor.

„În primul rând, colegii de la Ministerul Apărării au început acest dialog, aşa cum au şi spus public, atât din partea României, cât şi din partea Ucrainei de la momentul incidentului, de fapt de la momentul la care a fost sesizată prezenţa dronei în port, dar munca din aceste zile a fost pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai repetă, că minimizăm, micşorăm riscurile pe cât posibil”, a declarat ministrul de Externe la TVR Info.

Oana Țoiu, la ONU. Imagine cu caracter ilustrativ Captură X @oana_toiu

Oana Ţoiu a explicat că au fost deja câteva elemente discutate cu partea ucraineană.

„În primul rând, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privinţa riscurilor posibile. Evident, acest lucru, mai degrabă este în dreptul Ucrainei în momentul în care identifică faptul că au pierdut, de exemplu, legătura sau controlul anumitor drone. De asemenea, nevoia ca ele să fie programate în aşa fel încât această opţiune de explozie, care este preprogramată, să nu poată fi în apele noastre teritoriale şi dacă prezintă un risc de securitate în acest sens”, a mai declarat Oana Ţoiu, citată de News.ro.

Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări ale României despre explozia dronei din Portul Constanţa

Potrivit răspunsului transmis de partea ucraineană, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, la aproximativ 250 de kilometri de țărmul României, forțele ucrainene au pierdut comunicațiile cu patru drone navale de tip USV Sargan-3000, care se îndreptau către zona de est a Mării Negre. Din acel moment, autoritățile ucrainene au precizat că nu au mai avut niciun control asupra traiectoriei celor patru drone și nu au reușit restabilirea comunicațiilor.

În dimineața zilei de 5 iunie, la ora 09:54, Forțele Navale ale Ucrainei au informat Forțele Navale Române cu privire la pericolul reprezentat de drone în cazul autodetonării și au comunicat intervalul programat pentru activarea acestei secvențe. Potrivit părții ucrainene, lipsa comunicațiilor cu dronele a făcut imposibilă anularea comenzii de autodetonare. „Potrivit părții ucrainene, acest incident este unul izolat, cauzat cel mai probabil de acțiunile de război electronic ale Federației Ruse”, a transmis Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat.

Filmul exploziei dronei de la Constanța

Vineri, 5 iunie 2026, o dronă marină ucraineană a explodat în Portul Constanța, în zona Dana 78, provocând măsuri de securitate extinse.

Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o altă dronă, de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

Potrivit unui comunicat oficial, Garda de Coastă a fost informată despre prezența dronei în jurul orei 6.20, iar explozia în port a avut loc la ora 10.28.

În dimineața zilei de 5 iunie 2026, un obiect plutitor, identificat ulterior ca fiind o dronă, a fost observat în Dana 78 a Portului Constanța. Informația a fost transmisă de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare către Garda de Coastă, care a alertat imediat Ministerul Apărării Naționale (MApN) și Serviciul Român de Informații (SRI). Autoritățile au luat măsuri rapide de restricționare a traficului naval și securizare a perimetrului, au transmis autoritățile într-un comunicat, vineri seară.

„În jurul orei 10.25, semnalul de autodistrugere al dronei a fost detectat, ceea ce a necesitat evacuarea urgentă a personalului din zonă și stabilirea unei perimetru de siguranță de un kilometru”, se arată în comunicat. Trei minute mai târziu, drona s-a autodetonat.

După explozie, a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul municipiului Constanța, iar măsurile de securitate au inclus transmiterea a două mesaje RO-ALERT, unul la ora 11.21 și al doilea la ora 11.29, pentru evacuarea populației în zonele afectate și avertizarea locuitorilor din județele Constanța și Tulcea.

„După identificarea dronei, autoritățile române au contactat partea ucraineană, care a confirmat pierderea controlului asupra a patru drone. Celelalte trei s-au autodetonat: două în largul mării și una în afara portului”, au precizat oficialii. În urma incidentului din port, miniștrii de Interne și Apărare au solicitat o consultare de urgență prin videoconferință cu omologii din Ucraina.

Anterior, surse din MApN au confirmat pentru Libertatea că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este ucraineană.

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