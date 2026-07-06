Flipflopi, barca construită din 30.000 de șlapi și 10 tone de plastic

Barca se numește Flipflopi și a fost construită din aproximativ 10 tone de plastic reciclat și 30.000 de șlapi aruncați, potrivit Times of India și Programului Națiunilor Unite pentru Mediu. Ambarcațiunea are 9 metri lungime și a devenit una dintre cele mai cunoscute imagini ale luptei împotriva poluării cu plastic din Africa de Est.

O barcă construită integral din deșeuri de plastic reciclate colectate de pe țărmurile plajelor kenyene este văzută navigând de la Lamu la Zanzibar, în Tanzania, în timpul unei expediții numite Expediția FlipFlopi. Expediția își propune să creeze conștientizare cu privire la poluarea oceanelor.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Kenya se confruntă cu o problemă uriașă a deșeurilor de plastic. Țara generează anual între 500.000 și 1,3 milioane de tone de astfel de deșeuri, iar rata reciclării rămâne foarte mică. O mare parte din plastic ajunge în mediu, pe plaje, în ape, în gropi de gunoi neadministrate sau în sistemele urbane de drenaj.

Cum a apărut ideea bărcii din plastic

Ideea proiectului a apărut în 2016, în Lamu, un arhipelag de pe coasta Kenyei. Ben Morison, un antreprenor din turism, a vrut să arate că plasticul aruncat nu trebuie să rămână gunoi. Alături de Ali Skanda, constructor local de ambarcațiuni tradiționale, și de activistul de mediu Dipesh Pabari, el a început să lucreze la un proiect neobișnuit: o barcă tradițională de tip dhow, făcută din plastic reciclat.

Pe coasta Swahili, aceste ambarcațiuni au o tradiție veche de secole. Sunt folosite de pescari, comercianți și comunități locale, iar construcția lor cere meșteșug și cunoștințe transmise din generație în generație. Flipflopi a păstrat forma și tehnica tradițională, dar a schimbat materialul. În loc de lemn, echipa a folosit plastic recuperat.

Deșeurile au fost colectate de pe plaje și din comunitățile din zonă, sortate, prelucrate și transformate în componente pentru barcă. Șlapii aruncați au fost folosiți pentru panourile colorate ale ambarcațiunii, ceea ce a făcut ca Flipflopi să devină ușor de recunoscut: o barcă în culori puternice, construită chiar din resturile care murdăreau coasta.

Prima călătorie: 500 de kilometri până în Zanzibar

Flipflopi a fost lansată în Lamu, iar în ianuarie 2019 a pornit în prima sa mare expediție. Barca de 9 metri a navigat aproximativ 500 de kilometri, din Lamu, Kenya, până în Zanzibar, Tanzania, într-o călătorie susținută de campania Clean Seas a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu.

Drumul nu a fost gândit doar ca o demonstrație tehnică. La fiecare oprire, echipa a discutat cu locuitori, elevi, pescari, lideri locali și reprezentanți ai autorităților despre plasticul de unică folosință și despre felul în care acesta distruge mările.

Flipflopi a fost, în același timp, barcă, mesaj și școală plutitoare. Scopul nu era doar să arate că plasticul poate fi reutilizat, ci să îi facă pe oameni să vadă concret cât de mult gunoi produce viața de zi cu zi și cât de greu dispare acesta din natură.

„Dovada vie că putem trăi diferit”

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu a prezentat Flipflopi ca pe un exemplu puternic de reutilizare creativă a plasticului. Joyce Msuya, directoare executivă interimară a UNEP la acel moment, a spus că barca este „dovada vie că putem trăi diferit”.

„Este o reamintire a nevoii urgente de a regândi felul în care producem, folosim și gestionăm plasticul de unică folosință”, a spus Joyce Msuya.

Mesajul proiectului este acela că curățarea plajelor nu este suficientă, dacă oamenii continuă să arunce plastic în același ritm. Soluția trebuie să includă reducerea consumului, colectarea corectă, reciclarea locală și construirea unor modele economice în care deșeurile pot deveni materie primă. Flipflopi este astfel descris ca un mod „colorat și inovator” de a vorbi despre poluare, cu un mesaj care ajunge și la comunități unde alte inițiative intră mai greu.

Barca nu a rămas doar un simbol

Flipflopi nu a rămas doar o barcă spectaculoasă făcută din gunoi. Proiectul s-a transformat într-o inițiativă mai largă de economie circulară, cu activități de recuperare a plasticului, educație, producție locală și instruire profesională. În Lamu, Flipflopi Project a dezvoltat o structură pentru colectarea și reciclarea plasticului, dar și un centru de instruire. Acolo, tinerii și muncitorii locali pot învăța competențe practice legate de economia circulară, construcția de bărci și realizarea de mobilier, folosind plastic reutilizat.

Acum, organizația produce mobilier artizanal, componente pentru ambarcațiuni și alte obiecte durabile din plastic recuperat. Totul pentru reducerea poluării și păstrarea meșteșugurilor de pe coasta Swahili. Proiectul încearcă astfel să arate că deșeurile nu trebuie doar adunate, ci pot intra într-un lanț de producție local, care creează locuri de muncă și păstrează cunoștințe tradiționale.

Iar Flipflopi nu se oprește aici. Proiectul pregătește o nouă etapă, numită Monsoon Rising, în centrul căreia se află Kubwa, un dhow de 24 de metri care ar urma să fie construit din 60 de tone de plastic aruncat. Noua ambarcațiune va naviga pe vechile rute ale musonilor din Oceanul Indian, ca simbol al legăturii dintre comunități, știință, artă și protejarea mărilor.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
Viva.ro
WOW! Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a lăsat înmărmuriți pe toți
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Unica.ro
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.RO
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.RO
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Parteneri
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Libertateapentrufemei.ro
Gata, s-a întâmplat acum, a făcut-o și pe asta! Gestul uriaș de ultimă oră al lui Ilie Bolojan, despre care vorbește toată țara! Moment cu greutate
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”
Tvmania.ro
Gestul intim care a stârnit mii de reacții! Ce i-a transmis Valentin Butnaru Anei Bodea la împlinirea a 26 de ani: „Tu ești scânteia...”

Știri România

Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Politică 07:49
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Traian Băsescu acuză PSD și PNL că au guvernat împreună de 20 de ani: „Bolojan a militat pentru suspendarea mea, iar acum vrea la prezidențiale”
Politică 05 iul.
Traian Băsescu acuză PSD și PNL că au guvernat împreună de 20 de ani: „Bolojan a militat pentru suspendarea mea, iar acum vrea la prezidențiale”
Parteneri
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă Kievul pentru a lupta cu rușii
Adevarul.ro
Ucraina vrea ca jumătate dintre infanteriști să fie voluntari străini. Ce salarii oferă Kievul pentru a lupta cu rușii
Ar fi mutarea secolului în fotbal! Tatăl lui Haaland, prima reacție despre transferul la Real Madrid
Fanatik.ro
Ar fi mutarea secolului în fotbal! Tatăl lui Haaland, prima reacție despre transferul la Real Madrid
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Financiarul.ro
50% mai ieftin, GLM-5.2 schimbă piața securității cibernetice. Ce înseamnă pentru bugetele de apărare ale companiilor
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt
Viva.ro
Șocată după atacul cu bombă din Monaco! Gestul Mihaelei Rădulescu a generat valuri de comentarii și face înconjurul presei. Ce s-a întâmplat, de fapt

Monden

Imagini cu Lavinia Pîrva în costum de baie, pe o plajă exotică. Soția lui Ștefan Bănică a făcut senzație în vacanță
Stiri Mondene 08:39
Imagini cu Lavinia Pîrva în costum de baie, pe o plajă exotică. Soția lui Ștefan Bănică a făcut senzație în vacanță
Ilona Brezoianu, despre momentele delicate din primele luni de maternitate. „A fost o perioadă complicată”
Stiri Mondene 05 iul.
Ilona Brezoianu, despre momentele delicate din primele luni de maternitate. „A fost o perioadă complicată”
Parteneri
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
TVMania.ro
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Locul din România unde sunt doar 17°C, în timp ce orașele se sufocă la 33°C
ObservatorNews.ro
Locul din România unde sunt doar 17°C, în timp ce orașele se sufocă la 33°C
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Libertateapentrufemei.ro
Nepoata lui Mircea Badea, superbă la absolvire! Rontzi, fotografii cu toată familia și un anunț mare din partea bunicii Mariana Badea
Parteneri
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
GSP.ro
Escapadă de lux pe insula miliardarilor, după show-urile pentru Halep și Nadia: „Rămâi sexy!”
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
Parteneri
Șase sfere MISTERIOASE au apărut pe o plajă. Nimeni nu îndrăznește să le atingă
Mediafax.ro
Șase sfere MISTERIOASE au apărut pe o plajă. Nimeni nu îndrăznește să le atingă
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Wowbiz.ro
Armin Nicoară, filmat în timp ce încerca să sărute o altă femeie! Saxofonistul s-a ales cu un val de critici: „Să îți fie jenă!”
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Wowbiz.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira, surprinși din nou împreună. Fanii au crezut că nu văd bine
Prin ce a trecut Ileana Sterp in ultimii ani nu a stiut nimeni PANA AZI. A recunoscut abia acum ca....
Redactia.ro
Prin ce a trecut Ileana Sterp in ultimii ani nu a stiut nimeni PANA AZI. A recunoscut abia acum ca....
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile
KanalD.ro
Cine este tânărul găsit fără suflare în apropierea unui lac din Iași! Avea doar 18 ani și dispăruse în urmă cu cinci zile

Politic

Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Politică 07:49
Traian Băsescu a numit principalul responsabil pentru că România nu are Guvern cu puteri depline la două luni după ce Bolojan a fost demis
Traian Băsescu acuză PSD și PNL că au guvernat împreună de 20 de ani: „Bolojan a militat pentru suspendarea mea, iar acum vrea la prezidențiale”
Politică 05 iul.
Traian Băsescu acuză PSD și PNL că au guvernat împreună de 20 de ani: „Bolojan a militat pentru suspendarea mea, iar acum vrea la prezidențiale”
Parteneri
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
ZiaruldeIasi.ro
O firmă din Iași ajută milioane de călători din toată lumea cu manipularea bagajelor. A lucrat și pentru ultimul terminal de la Aeroport
Șeicii îl răsfață pe Răzvan Lucescu! Primul transfer de top la Al-Sadd după venirea românului
Fanatik.ro
Șeicii îl răsfață pe Răzvan Lucescu! Primul transfer de top la Al-Sadd după venirea românului
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar
Spotmedia.ro
Cum afectează tatuajele sistemul imunitar