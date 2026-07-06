Flipflopi, barca construită din 30.000 de șlapi și 10 tone de plastic

Barca se numește Flipflopi și a fost construită din aproximativ 10 tone de plastic reciclat și 30.000 de șlapi aruncați, potrivit Times of India și Programului Națiunilor Unite pentru Mediu. Ambarcațiunea are 9 metri lungime și a devenit una dintre cele mai cunoscute imagini ale luptei împotriva poluării cu plastic din Africa de Est.

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Kenya se confruntă cu o problemă uriașă a deșeurilor de plastic. Țara generează anual între 500.000 și 1,3 milioane de tone de astfel de deșeuri, iar rata reciclării rămâne foarte mică. O mare parte din plastic ajunge în mediu, pe plaje, în ape, în gropi de gunoi neadministrate sau în sistemele urbane de drenaj.

Cum a apărut ideea bărcii din plastic

Ideea proiectului a apărut în 2016, în Lamu, un arhipelag de pe coasta Kenyei. Ben Morison, un antreprenor din turism, a vrut să arate că plasticul aruncat nu trebuie să rămână gunoi. Alături de Ali Skanda, constructor local de ambarcațiuni tradiționale, și de activistul de mediu Dipesh Pabari, el a început să lucreze la un proiect neobișnuit: o barcă tradițională de tip dhow, făcută din plastic reciclat.

Pe coasta Swahili, aceste ambarcațiuni au o tradiție veche de secole. Sunt folosite de pescari, comercianți și comunități locale, iar construcția lor cere meșteșug și cunoștințe transmise din generație în generație. Flipflopi a păstrat forma și tehnica tradițională, dar a schimbat materialul. În loc de lemn, echipa a folosit plastic recuperat.

Deșeurile au fost colectate de pe plaje și din comunitățile din zonă, sortate, prelucrate și transformate în componente pentru barcă. Șlapii aruncați au fost folosiți pentru panourile colorate ale ambarcațiunii, ceea ce a făcut ca Flipflopi să devină ușor de recunoscut: o barcă în culori puternice, construită chiar din resturile care murdăreau coasta.

Prima călătorie: 500 de kilometri până în Zanzibar

Flipflopi a fost lansată în Lamu, iar în ianuarie 2019 a pornit în prima sa mare expediție. Barca de 9 metri a navigat aproximativ 500 de kilometri, din Lamu, Kenya, până în Zanzibar, Tanzania, într-o călătorie susținută de campania Clean Seas a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu.

Drumul nu a fost gândit doar ca o demonstrație tehnică. La fiecare oprire, echipa a discutat cu locuitori, elevi, pescari, lideri locali și reprezentanți ai autorităților despre plasticul de unică folosință și despre felul în care acesta distruge mările.

Flipflopi a fost, în același timp, barcă, mesaj și școală plutitoare. Scopul nu era doar să arate că plasticul poate fi reutilizat, ci să îi facă pe oameni să vadă concret cât de mult gunoi produce viața de zi cu zi și cât de greu dispare acesta din natură.

„Dovada vie că putem trăi diferit”

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu a prezentat Flipflopi ca pe un exemplu puternic de reutilizare creativă a plasticului. Joyce Msuya, directoare executivă interimară a UNEP la acel moment, a spus că barca este „dovada vie că putem trăi diferit”.

„Este o reamintire a nevoii urgente de a regândi felul în care producem, folosim și gestionăm plasticul de unică folosință”, a spus Joyce Msuya.

Mesajul proiectului este acela că curățarea plajelor nu este suficientă, dacă oamenii continuă să arunce plastic în același ritm. Soluția trebuie să includă reducerea consumului, colectarea corectă, reciclarea locală și construirea unor modele economice în care deșeurile pot deveni materie primă. Flipflopi este astfel descris ca un mod „colorat și inovator” de a vorbi despre poluare, cu un mesaj care ajunge și la comunități unde alte inițiative intră mai greu.

Barca nu a rămas doar un simbol

Flipflopi nu a rămas doar o barcă spectaculoasă făcută din gunoi. Proiectul s-a transformat într-o inițiativă mai largă de economie circulară, cu activități de recuperare a plasticului, educație, producție locală și instruire profesională. În Lamu, Flipflopi Project a dezvoltat o structură pentru colectarea și reciclarea plasticului, dar și un centru de instruire. Acolo, tinerii și muncitorii locali pot învăța competențe practice legate de economia circulară, construcția de bărci și realizarea de mobilier, folosind plastic reutilizat.

Acum, organizația produce mobilier artizanal, componente pentru ambarcațiuni și alte obiecte durabile din plastic recuperat. Totul pentru reducerea poluării și păstrarea meșteșugurilor de pe coasta Swahili. Proiectul încearcă astfel să arate că deșeurile nu trebuie doar adunate, ci pot intra într-un lanț de producție local, care creează locuri de muncă și păstrează cunoștințe tradiționale.

Iar Flipflopi nu se oprește aici. Proiectul pregătește o nouă etapă, numită Monsoon Rising, în centrul căreia se află Kubwa, un dhow de 24 de metri care ar urma să fie construit din 60 de tone de plastic aruncat. Noua ambarcațiune va naviga pe vechile rute ale musonilor din Oceanul Indian, ca simbol al legăturii dintre comunități, știință, artă și protejarea mărilor.

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