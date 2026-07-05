„În cadrul Summitului, șeful Statului Major al Apărării va susține prioritățile militare ale României privind consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, precum și continuarea adaptării structurilor de forțe și a capabilităților necesare pentru implementarea deciziilor aliate”, a precizat MApN.

„Pe agenda reuniunii se află evaluarea progreselor în implementarea deciziilor adoptate la Summitul de la Haga, consolidarea apărării colective, creșterea investițiilor în apărare, dezvoltarea industriei de apărare și continuarea sprijinului pentru Ucraina”, se mai arată în comunicat.

Ministrul apărării va merge la NATO Security and Defence Industry Forum, eveniment dedicat cooperării pentru dezvoltarea industriei de apărare și creșterea capacității de producție.

În plus, Radu Miruță va participa și la reuniunea miniștrilor apărării din statele NATO și a partenerilor din regiunea Indo-Pacific – Australia, Japonia, Noua Zeelandă și Coreea de Sud –, dar și la recepția miniștrilor apărării din țările aliate NATO. În a doua zi a Summitului, va avea loc reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, la nivelul șefilor de stat și de guvern.

Reamintim că, pe 2 iunie, Șeful Statului-Major, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub urmărire penală de procurorii DNA, fiind acuzat de complicitate la uzurparea funcției. Mai exact, că a intervenit în iulie 2025 pentru suplimentarea locurilor la buget de la Facultatea de Educație Fizică și Sport cu 20 de locuri. „Prin această modalitate […] ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați să fie încadrați pe posturi de ofițer la Ministerul Apărării Naționale”, au susținut procurorii.

În aceeași zi, ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că l-a informat pe președintele Nicușor Dan despre cazul lui Gheorghiță Vlad și că va exista o analiză în perioada următoare: „Este o situație neplăcută pentru Armata Română. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte, pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare”.

Tot pe 2 iunie, Libertatea a trimis Administrației Prezidențiale trei întrebări referitoare la situația șefului Armatei, însă nici până acum nu a primit vreun răspuns de la Cotroceni.

Pe 5 iunie, întrebat ce părere are despre cazul lui Gheorghiță Vlad, președintele Nicușor Dan a răspuns evaziv: „Am avut o discuție și o să mai am una”. De atunci, șeful statului nu a mai anunțat nimic.

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