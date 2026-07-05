Rețeta de dinainte de 1975

Prin această certificare, autoritățile deblochează un mecanism de protecție a rețetelor românești în fața valului de produse ultraprocesate și standardizate din comerțul modern.

„Vă amintiți de duminicile în familie, cu miros de supă caldă de pui și tăiței de casă, galbeni și subțiri, tăiați cu grijă pe masa din bucătărie? Avem vești bune! Registrul Național al Rețetelor Consacrate se îmbogățește de astăzi, 3 iulie 2026, cu un nou produs iubit de toți românii: TĂIȚEII CU OUĂ!”, au transmis reprezentanții Ministerului Agriculturii.

Certificarea acordată de Ministerul Agriculturii nu este doar o simplă formalitate, ci atestă utilizarea unei rețete folosite pe scară largă în România înainte de anul 1975. Introducerea în Registrul Național impune producătorilor care vor să folosească această mențiune pe etichetă obligația de a respecta cu strictețe normele de producție de acum jumătate de secol.

Acest lucru înseamnă că tăițeii cu ou comercializați sub sigiliul de „rețetă consacrată” vor fi realizați exclusiv din materii prime simple și curate, eliminându-se complet posibilitatea adăugării de amelioratori, coloranți artificiali sau conservanți meniți să modifice artificial textura sau termenul de valabilitate al pastelor.

Ce înseamnă o „Rețetă Consacrată”?

„Listă de materii prime, ingrediente, proporţii şi proces tehnologic, necesare pentru obţinerea unui a numit produs alimentar, a cărei utilizare este dovedită ca fiind înainte de anul 1975”, anunță MInisterul Agriculturii.

Deci, atunci când cumpărați tăiței cu eticheta de „rețetă consacrată”, aveți garanția unui produs curat și sigur, realizat după reguli stricte

Ingrediente de calitate superioară: Făină de grâu atent selecționată, cu un conținut ridicat de proteine, și melanj de ouă. Fără aditivi ascunși!

Diversitate pentru fiecare gust: Producătorii pot atesta nu mai puțin de 6 sortimente diferite – de la tăițeii cu 2 ouă și până la cei extrem de bogați și hrănitori – cu 10 ouă pentru fiecare kilogram de făină!

Testul suprem din farfurie: Standardul garantează că, după fierbere, tăițeii își păstrează forma, sunt elastici și nu se lipesc între ei. Exact așa cum trebuie să fie!

Standarde stricte pentru producători, siguranță maximă pentru consumatori.

Reguli pentru ingrediente și mod de preparare

Noul statut legal stabilește un set de reguli extrem de riguroase privind ingredientele și tehnologia de obținere a tăițeilor. Producătorii înscriși în acest program vor fi supuși unor controale periodice din partea organismelor de verificare ale statului pentru a se asigura că proporția de ou și calitatea făinii de grâu respectă cu exactitate standardul istoric reconfirmat de MADR.

Această decizie vine în sprijinul consumatorilor care își doresc o alimentație cât mai curată și naturală, dar și în sprijinul micilor fabrici locale și al producătorilor artizanali. Aceștia din urmă pot concura acum mult mai eficient pe piață, oferind un produs cu valoare adăugată, protejat prin lege și recunoscut oficial pentru calitățile sale nutritive și gustul său neschimbat de timp.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE