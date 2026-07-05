Horoscop Berbec – 6 iulie 2026:

Astăzi va trebui să te descurci cu toate consecințele unor alegeri neinspirate. Este foarte important să fii onest, mai ales cu cei aflați la distanță.

Horoscop Taur – 6 iulie 2026:

Ești tentat să abordezi necinstit situațiile în care se pune problema împărțirii unor bunuri. Dar aceasta nu e cea mai bună cale.

Horoscop Gemeni – 6 iulie 2026:

Este foarte important să fii atent la ce semnezi, ce spui și ce decizie iei. Dacă te aștepți să fii protejat de unul dintre parteneri, s-ar putea să fii dezamăgit.

Horoscop Rac – 6 iulie 2026:

După toată vâltoarea din zilele anterioare, ai ocazia să observi consecințele, dacă nu ai fost atent și nu ți-ai protejat echilibrul interior.

Horoscop Leu – 6 iulie 2026:

Chiar dacă pare o problemă minoră, este bine să eviți orice deformare a adevărului în discuțiile cu cei dragi.

Horoscop Fecioară – 6 iulie 2026:

Este mai important să te ocupi de echilibrul tău general și să fii sincer cu cei din familie. Celelalte probleme se vor rezolva, într-un fel sau altul.

Horoscop Balanță – 6 iulie 2026:

Sunt posibile conflicte în mediul de la serviciu din cauza unor persoane care își apără interesele prea agresiv.

Horoscop Scorpion – 6 iulie 2026:

Știi deja că nu este un moment prea fericit pentru investiții și nici pentru cheltuieli majore. Ar fi bine să-i consulți pe cei dragi.

Horoscop Săgetător – 6 iulie 2026:

Tensiunea din familie este provocată de lucrurile nespuse și ar fi bine să le rostești, cât poți tu de calm și de civilizat.

Horoscop Capricorn – 6 iulie 2026:

Ar fi bine să eviți deciziile luate într-un moment în care ești copleșit de emoții negative, indiferent că e vorba de sănătate sau de muncă.

Horoscop Vărsător – 6 iulie 2026:

Există riscul unor pierderi financiare importante, dacă nu te-ai documentat suficient înainte de a lua astfel de decizii.

Horoscop Pești – 6 iulie 2026:

Liniștea din casă nu mai e de mult ce a fost. Tot timpul apar motive de neliniște și îngrijorare, la tine sau la ceilalți.

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