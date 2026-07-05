Bărbatul a mers la doctor când a văzut că își pierde echilibrul și se împiedică

Un bărbat din Essex, în vârstă de 34 de ani, a fost diagnosticat în martie 2026 cu o boală rară și incurabilă, după ce a ignorat inițial simptomele neobișnuite care au început să apară în mai 2025, informează Mirror.

Prietenii lui, care inițial au râs de simptomele sale, i-au venit mai târziu în ajutor, organizând o campanie de strângere de fonduri pentru a-i sprijini lupta cu boala.

Primele simptome au fost furnicăturile la nivelul picioarelor

Liam Jefferies, care lucra la un birou din Savile Row, a observat pentru prima dată o senzație de furnicături și o slăbiciune ușoară la nivelul picioarelor.

Era ca o senzație de furnicături pe picior și mă împiedicam des”, a povestit el pentru sursa citată mai sus.

Inițial, a ignorat simptomele, dar situația s-a agravat rapid. „A început să se agraveze destul de repede, iar piciorul stâng a devenit foarte greu de folosit”, a spus el.

Medicii i-au pus un diagnostic la care nici măcar nu s-ar fi gândit

După 10 luni de investigații medicale riguroase, în care au fost excluse alte boli posibile, Liam a primit un diagnostic devastator: scleroză laterală amiotrofică (SLA), cunoscută și sub numele de boala neuronului motor. Aceasta este o afecțiune rară și fatală care afectează sistemul nervos, iar diagnosticul a venit ca o lovitură grea.

Cum s-a schimbat viața lui Liam după diagnostic

Boala a progresat rapid, afectând mobilitatea lui Liam. În câteva luni, a trecut de la utilizarea unui baston la un cadru de mers și, în cele din urmă, la un scaun cu rotile.

„Mi-am dat seama cât de mult îți poate afecta viața ceva atât de simplu precum pierderea mobilității”, explică el. Chiar și activitățile zilnice, precum drumul cu trenul până la serviciu, au devenit o provocare majoră.

Pentru a încetini progresia bolii, medicul neurolog al lui Liam i-a prescris Riluzol, un medicament cunoscut pentru prelungirea vieții pacienților cu SLA cu câteva luni. Cu toate acestea, medicamentul i-a provocat efecte secundare severe, precum oboseală extremă și slăbiciune crescută.

„Medicul mi-a spus direct că nu este un medicament miraculos. Poate prelungi viața cu trei până la șase luni, dar nu vindecă boala” a mărturisit el.

Liam și-a continuat viața și încearcă să o trăiască la maxim

În ciuda dificultăților, Liam continuă să lucreze de acasă, considerând munca sa «o mare distragere» de la boală.

De asemenea, a găsit sprijin în cadrul unui grup dedicat persoanelor cu SLA, unde a întâlnit oameni care se confruntă cu provocări similare. Cu toate acestea, el este cel mai tânăr membru al grupului, iar progresia rapidă a bolii sale este o realitate dureroasă.

Sprijinul iubitei și al familiei a fost esențial

În tot acest timp, cel mai mare sprijin al lui Liam a fost iubita sa, Kate, cu care este împreună de 16 ani. „Fără iubita mea, nu aș fi unde sunt astăzi”, spune el. Recent, Kate a organizat o croazieră prin fiordurile norvegiene, oferindu-le o șansă de a călători împreună, în ciuda dificultăților.

Prietenii săi apropiați au lansat o campanie GoFundMe pentru a-l ajuta pe Liam să își continue viața cât mai normal posibil. Până acum, s-au strâns 9.198 de lire sterline din obiectivul de 10.000 de lire.

„Sunt absolut uluit de reacție. Am fost mereu activ pe Instagram, dar când am început să am simptome, aproape că nu am mai postat nimic, ceea ce a dus la multă confuzie în rândul prietenilor și colegilor”, a mai povestit tânărul.

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