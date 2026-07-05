Primarul Daniel Boambeș susține că lucrările reclamate de femeie au fost făcute cu acordul mamei femeii. Edilul, care a fost dus de vecina primăriei și în casă pentru a vedea care este situația, a declarat că el vrea să fie împăciuitor și a îndemnat-o pe femeie să depună o sesizare scrisă.

„A trebuit să scot parchetul din cameră pentru că mi-a mucegăit”

Aflat aproape de granița cu Ungaria, județul Caraș-Severin este unul dintre principalii furnizori de îngrijitoare de bătrâni pentru țări din vestul Europei. Foarte multe femei din zonă lucrează în îngrijirea bătrânilor la domiciliu, în special în Austria, iar cu banii câștigați „afară” își aranjează casele din țară.

Este și cazul Simonei Guliman, care a muncit mai mulți ani în Germania, iar de patru ani are serviciu în Austria. Femeia deține o casă în satul Căvăran, „capitala” comunei Constantin Daicoviciu, unde primarul se chinuie de șase ani să facă un „complex de agrement” pe marginea Drumului European 70, așa cum Libertatea a arătat deja. 

Simona Guliman spune că problemele au început când Primăria Constantin Daicoviciu a introdus rețeaua de canalizare în sat, iar conducta prin care primăria s-a racordat la canalizare a fost trasă pe aleea dintre casa ei și instituție. După introducerea țevii de canalizare, mai spune femeia, primăria a pavat aleea și a amenajat o parcare, ridicându-le la un nivel mai înalt decât era înainte. 

O româncă plecată la muncă în străinătate acuză primăria, cu care este vecină, că i-a umplut locuința de igrasie: „Tot ce am câștigat am investit în casă”. Explicația primarului

„Nu am avut igrasie, nu am avut nicio problemă. De când s-au ridicat și au făcut parcarea aia în bătaie de joc mi-au umplut toată casa de igrasie. O să meargă sora mea și o să vă arate. A trebuit să scot parchetul din cameră pentru că mi-a mucegăit”, a declarat românca, prin intermediul unui apel video cu sora ei, aflată în țară. 

Femeia, care lucrează în Austria, susține că banii câștigați din îngrijirea bătrânilor în străinătate i-a investit în locuința ai cărei pereți sunt plini acum de igrasie. „Și-au bătut joc de casa mea. Eu stau în străinătate bolnavă, lucrez ca să îmi întrețin casa și ei își bat joc de casa mea. Tot ce am câștigat am investit în casă și am ajuns să scot toată mobila din casă. Miroase a mucegai, mă îmbolnăvesc”, a mai spus Simona Guliman. 

Casa cu igrasie 20260603_104938Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Domnu meu, eu nu îmi permit să te dau în judecată”

Femeia din Căvăran aflată la muncă în străinătate a mai reclamat că, la fiecare ploaie, șanțul din fața casei se umple și apa iese pe trotuar, de unde se infiltrează în pereții casei. La fața locului se poate vedea cu ochiul liber cum șanțul este colmatat chiar în fața primăriei, conducta de sub parcarea primăriei, prin care ar trebui să se scurgă apa, fiind înfundată. 

O româncă plecată la muncă în străinătate acuză primăria, cu care este vecină, că i-a umplut locuința de igrasie: „Tot ce am câștigat am investit în casă”. Explicația primarului

„Când plouă intrăm în panică, toată apa ne inundă. A spus să lăsăm așa că oricum vine pista de bicicletă. Noi nu avem nevoie de piste de bicicletă, că ne îneacă în casă, cad casele pe noi”, a mai declarat românca aflată în Austria. Femeia spune că „l-a băgat pe primar în casă” pentru a vedea cu ochii lui dezastrul. „A spus că nu am decât să îi dau în judecată. I-am spus «…Domnu meu, eu nu îmi pemit să te dau în judecată. Sunt o femeie singură, lucrez în străinătate, nu pot, nu îmi permit». Ne trebuie piste de bicicliști pentru trei bicicliști în tot satul, dar noi nu avem șanțuri”, a mai declarat Simona Guliman.  

O româncă plecată la muncă în străinătate acuză primăria, cu care este vecină, că i-a umplut locuința de igrasie: „Tot ce am câștigat am investit în casă”. Explicația primarului
Simona Guliman

Explicația primarului: „Mama ei ne-a dat acceptul să facem lucrarea”

Primarul Daniel Boambeș a declarat că lucrarea a fost făcută cu acordul mamei Simonei Guliman, care încă trăia și locuia în casă la vremea respectivă. „Mama ei ne-a dat acceptul să facem lucrarea. A zis că va fi un lucru benefic inclusiv pentru ei, ca să își realizeze racordul de apă și calanizare. A fost o decizie luată împreună cu proprietarii”, a declarat primarul Daniel Boambeș. 

Edilul susține că după ce bătrâna a murit, „Mona a venit și a spus că din cauza noastră sunt aceste probleme”. „Acum nu vreau să intru în polemică cu vecinii. Tot timpul am căutat să fie înțelegere între vecini, mai ales că este o instituție a statului. Mona a locuit la Lugoj, mama ei a stat aici. Cred că pentru toate lucrurile astea vom găsi rezolvare”, a declarat primarul din Constantin Daicoviciu. 

O româncă plecată la muncă în străinătate acuză primăria, cu care este vecină, că i-a umplut locuința de igrasie: „Tot ce am câștigat am investit în casă”. Explicația primarului
Primarul Daniel Boambeș

„E posibil să fie și de la lucrările de la primărie”

 Edilul susține că a fost în casă împreună cu vecina instituției. În opinia sa, „casa nu este afectată în interior”. „Ce se vede aici (n.r. – afară) e posibil să fie și de la lucrările de la primărie, dar e posibil să fie și de la izolația structurii casei. De exemplu, la mine acasă am igrasie la perete pentru că este locuința făcută de peste 50 de ani și la vremea respectivă nu erau atâtea materiale de izolare”, a mai explicat primarul. 

„E un pic de pământ. Asta nu înseamnă că e înfundată de tot”

În privința problemelor cu șanțul din fața casei femeii, primarul a spus că apa se scurge pentru că „țeava nu e înfundată”. Pus în fața evidenței, primarul a insistat că apa se poate scurge prin conducta aflată sub parcarea din fața primăriei. „E un pic de pământ. Asta nu înseamnă că e înfundată de tot”, a mai spus primarul Boambeș, care o îndeamnă pe vecină să facă… sesizare scrisă: „Noi de fiecare dată suntem alături de oameni și găsim soluții la toate problemele. Înțelegeți?”. 

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