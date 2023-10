Când este Black Friday 2023 la eMAG

Black Friday la eMAG va începe pe data de 10 noiembrie 2023. Cel mai mare retailer online din România a adus acest eveniment de shopping în ţara noastră şi dă de obicei data reducerilor de Black Friday, dată pe care o adoptă cu modificări mai mici sau mai mari și restul retailerilor de la noi. Black Friday la eMAG se desfăşoară pe durata unei singure zile, 10 noiembrie în cazul de faţă.

La ce oră începe Black Friday 2023 pe eMAG

Așa cum s-a întâmpla și în anii trecuți, pe eMAG reducerile de Black Friday 2023 vor fi publicate între orele 07.00 şi 08.00. Anul trecut, în 2022, Black Friday a început la eMAG la 07.21, oră care poate fi luată drept reper de către cei care vânează anumite produse la reducere.

Când este Black Friday 2023 la Flanco

La Flanco, Black Friday 2023 dureaza mai mult decat in mod obisnuit, iar reducerile se vor succeda timp de mai multe saptamani. Retailer-ul nu a anunţat data exactă când va da startul reducerilor, dar a precizat că Black Friday 2023 la Flanco va începe în luna octombrie.

Flanco a anunţat, însă, că stocurile de anul acesta vor fi generoase, cu o gamă extrem de variată pentru toate categoriile, plus multe produse recent lansate.

Comerciantul arată că a îmbunătăţi şi extins gama de servicii. Astfel, la cumpărarea unui produs electrocasnic mare, clientul poate opta pentru serviciile Ridicare Ambalaj sau Instalare. De asemenea, se pot rezerva şi ridica din magazinele Flanco produsele dorite sau se pot ridica gratuit de la EasyBox si FanBox produsele eligibile.

Când este Black Friday 2023 la Altex şi Media Galaxy

Nici Altex şi Media Galaxy nu au anunţat data exactă la care începe Black Friday 2023. „Este deja sfârşitul lunii octombrie? Timpul zboară cu repeziciune, iar Vinerea Neagră se apropie cu paşi mici”, se poate citi pe site-ul altex.ro.

Când e Black Friday 2023 la About You

De Black Friday 2023, About You oferă reduceri online pe 24 noiembrie 2023. Dacă nu ai apucat să te bucuri de reducerile About You în acea zi, mai ai o șansă să profiți de super ofertele de Black Weekend, de pe 25 până pe 26 noiembrie. Totodată, comerciantul de fashion va avea reduceri şi din 8 noiembrie până pe 10 noiembrie.

Fashion Days, un alt retailer de îmbrăcăminte, încălţăminte şi accesorii, nu a anunat încă data în care vor avea loc reducerile de Black Friday 2023.

Când e Black Friday 2023 în SUA

Conform tradiției americane, Black Friday este în ziua de după a patra joi a lunii noiembrie (Ziua Recunoștinței), adică pe 24 noiembrie 2023. Anul acesta, retailerii din SUA păstrează tradiția de a avea reducerile de Black Friday imediat după Ziua Recunoștinței, care este pe 23 noiembrie 2023. Astfel, Black Friday 2023 în SUA este pe 24 noiembrie.

Când a apărut Black Friday în România

Termenul de Black Friday a fost folosit prima dată în SUA pentru a descrie traficul catastrofal din vinerea care urma sărbătorii de Ziua Recunoștinței. În cadrul acestei sărbători americane, care are loc în fiecare an în a patra zi de joi din noiembrie, familiile se strâng în jurul unei mese festive de la care nu lipsește curcanul făcut la cuptor, iar a doua zi traficul este sufocat din cauză că toata lumea încearcă să ajungă iar acasă. “Responsabili” cu acest nume ar fi polițistii din orașul american Philadelphia, care, de vreo 6 decenii, au ajuns să blesteme practic ghinionul pe care îl aveau în trafic. Totodată, în Statele Unite, imediat după Ziua Recunostinței se dă startul sezonului de cumpăraturi pentru Crăciun. Implicit, magazinele începeau din acea zi de vineri să scadă prețul la produse, iar de câteva decenii termenul de Black Friday și reducerile de Crăciun au început să fie asociate tot mai mult și așa le-a rămas numele până în ziua de azi. Popularitatea de care s-a bucurat acest fenomen în Statele Unite i-a determinat si pe retailerii din alte țări să “importe” Vinerea Neagră.

